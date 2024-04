Sei Nazioni donne, l'Italia sfida la Francia

La terza giornata del Sei Nazioni Femminile 2024 si chiuderà domenica 14 aprile con un interessantissimo Francia-Italia. Le due formazioni vengono da una vittoria esterna nel secondo round del torneo: le transalpine hanno sconfitto la Scozia all’Hive Stadium di Edimburgo per 5-15, dopo essere andate all’intervallo sotto sul risultato di 5-3. Le Azzurre hanno battuto l’Irlanda 21-27 alla RDS Arena di Dublino, primo storico successo della nazionale italiana nelle terra dello smeraldo. A Parigi non sarà una gara banale poiché entrambe le squadre vogliono confermare l’ottimo momento e i risultati positivi ottenuti. Le padrone di casa cercheranno un successo per rimanere in scia dell’Inghilterra, candidata assoluta alla vittoria finale del Sei Nazioni. Al momento, guardando la classifica parziale e le prestazioni in campo, la Francia sembra essere l’unica a poter mettere i bastoni fra le ruote alle britanniche. L’Italia al contrario vorrà portare a casa il secondo risultato utile consecutivo sulla scia della vittoria in Irlanda. L’ultimo successo delle Azzurre sulle cugine francesi risale al 17 marzo 2019: a Padova il match terminò 31-12 grazie alle mete di Beatrice Rigoni, Melissa Bettoni, Sofia Stefan e Manuela Furlan. In quell’edizione del Torneo l’Italia chiuse al secondo posto con 17 punti proprio di fronte alla Francia. Thomas Darracq, allenatore della Francia, schiererà un XV molto simile a quello che ha superato la Scozia, a eccezione di tre giocatrici. Dentro in terza linea Charlotte Escudero e Emeline Gros, autrice della meta vittoria a Edimburgo, che prenderanno il posto di Axelle Berthoumieu e dell'ex capitana Gaëlle Hermet. Per il resto il pacchetto di mischia rimane invariato guidato come sempre dal capitano Manae Feleu. L’ultimo cambio riguarda il reparto dei trequarti. Mélissande Llorens prenderà il posto di Kelly Arbey, con Marine Ménager spostata sul lato opposto del campo. La Francia si presenta come una squadra completa in ogni reparto: forte in mischia chiusa e in touche, con un gioco palla in mano molto veloce fatto di offload e impreziosito da un uso del piede intelligente e pericoloso. Giovanni Rainer, head coach dell’Italia, riproporrà la stessa linea di trequarti che ha giocato e vinto in Irlanda. A mediano d’apertura si sarà Veronica Madia, numero 9 Sofia Stefan che raggiungerà 85 caps, con Emma Stevanin e Beatrice Rigoni nella posizione di centri Vittoria Ostuni Minuzzi confermata nel ruolo di estremo, con Aura Muzzo ed Alyssa D'Incà alle ali. Il pacchetto di mischia dovrà fare a meno di Silvia Turani e Francesca Sgorbini e saranno sostituite da Gaia Maris, che milita in Francia nel Romagnat Rugby (Clermont) e da isabella Locatelli. In prima linea ci sarà anche il Player of the Match di due settimane fa, Vittoria Vecchini con Sara Seye. In seconda linea confermate Valeria Fedrighi, che milita nello Stade Toulousain Feminin, e Giordana Duca. Assente Elisa Giordano, Ilaria Arrighetti ricoprirà il ruolo di numero 8. Il match, diretto dal giudice di gara Joy Neville, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena, e sulla piattaforma streaming NOW e SkyGo.