Quarti URC e Super Rugby Pacific: 8 sfide su Sky!

Emisfero Nord, emisfero Sud. United Rugby Championship, Super Rugby Pacific . Per i quarti di finale di questi due tornei in campo squadre da 7 nazioni diverse. E tra queste, ci siamo anche noi. Il Benetton è tra le 8 che ancora puntano al titolo in URC. Certo, la trasferta di Pretoria contro i Bulls sudafricani non è semplice. Vincere sarebbe un’impresa . La più grande, forse, nella storia del club e una delle più grandi del nostro rugby. Si comincia venerdì sera con Munster-Ospreys per concludere, sabato , col derby irlandese Leinster-Ulster e Glasgow-Stormers.

Super Rugby Pacific, otto squadre in campo

Pomeriggi e serate dedicate allo URC, mattinate di venerdì e sabato destinate al Super Rugby Pacific. E per la prima volta dal 2017 ci sarà un vincitore diverso. I Crusaders, cannibali dal 2017 ad oggi, non si sono nemmeno qualificati per i play-off. Toccherà agli Hurricanes, miglior squadra dopo la regular season? O toccherà finalmente ai Blues che aspettano da 21 anni? Venerdì mattina Chiefs-Reds. Sabato Hurricanes-Rebels, Blues-Fijian Drua e Brumbies-Highlanders. Otto partite. Tutte in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW, per un week-end ovale. E allora, buon rugby a tutte e tutti.