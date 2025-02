United Rugby Championship, Zebre e Benetton su Sky

Il grande rugby è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Prosegue l'appuntamento con il meglio del rugby di club d’Europa e Sudafrica con lo United Rugby Championship. Due le franchigie italiane impegnate: il Benetton Treviso e le Zebre. La dodicesima giornata propone due sfide importanti per Zebre e Benetton Treviso: la prima affronterà venerdì 28 febbraio, i gallesi dei Dragons alle 20.35 in diretta su Sky Sport Max e NOW, commento di Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi. Mentre, la seconda sfiderà, sabato 1° marzo sempre alle 20.35, gli irlandesi del Connacht, su Sky Sport Arena e NOW, telecronaca affidata a Moreno Molla e Federico Fusetti.