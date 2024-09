Rugby Championship, 4^ giornata su Sky

Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Entrano nel vivo le sfide per le Nazionali dell’emisfero meridionale, anche quest’anno protagoniste del The Rugby Championship. La quarta giornata dell’edizione 2024 scatta oggi, sabato 7 settembre alle 17, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: il Sudafrica ospita gli All Blacks della Nuova Zelanda al ”DHL Stadium” di Città del Capo. Alle 21 è la volta della sfida tra l’Argentina e l’Australia. La diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, dall’ “Estadio Brigadier General Estanislao Lopez” di Santa Fe. Tutte le partite dell’edizione 2024 del The Rugby Championship sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.