URC e The Rugby Championship su Sky

Su Sky e in streaming su NOW torna in scena lo ‘United Rugby Championship’: venerdì 20 settembre, Cardiff-Zebre alle 20.35. Sabato 21, Benetton-Scarlets alle 20.35, sempre su Sky Sport Arena. Prosegue l’appuntamento con il ‘The Rugby Championship’ con la 5^ giornata: sabato 21 alle 7.45 Australia-All Blacks e alle 23 Argentina-Sudafrica su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Il grande rugby è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Torna lo straordinario appuntamento con il meglio del rugby di club in Europa con lo United Rugby Championship e si entra nelle fasi decisive delle sfide per le Nazionali dell’emisfero sud, anche quest’anno protagoniste del The Rugby Championship. Il primo turno dello United Rugby Championship 2024 scatta stasera, venerdì 20 settembre, alle 20.35 con la sfida tra il Cardiff e le Zebre, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. L’altra franchigia italiana, il Benetton Treviso, scende in campo sabato sera, alle 20.35, live su Sky Sport Arena e NOW, nel match casalingo contro gli Scarlets.

The Rugby Championship, 5^ giornata

La quinta giornata del The Rugby Championship è sabato 21 settembre alle 7.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW: l’Australia ospita gli All Blacks della Nuova Zelanda all’Accor Stadium di Sydney. Alle 23 è la volta della sfida tra l’Argentina e la capolista Sudafrica. La diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, dall’ “Estadio Único Madre de Ciudades” di Santiago del Estero. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.