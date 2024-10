La leggenda argentina Agustin Creevy al Benetton

Un acquisto da urlo. Così lo definisce il Benetton Rugby sul proprio sito. Onestamente, senza esagerare. Era nell’aria, ora è ufficiale. Dal 21 ottobre al 30 giugno prossimo, Agustìn Creevy, leggenda del rugby argentino, sarà un giocatore della franchigia di Treviso. 110 caps con la camiseta albiceleste dei Pumas, 51 dei quali da capitano. 4 Coppe del mondo giocate, due chiuse al quarto posto (2015 e 2023). Una carriera, quella con la nazionale argentina, iniziata nel 2005 e finita lo scorso 31 agosto nello stadio di casa sua, quello dell’Estudiantes di La Plata. Solo 3 settimane prima aveva segnato la meta decisiva per i suoi a Wellington, Nuova Zelanda, trascinando i Pumas alla terza vittoria di sempre contro gli All Blacks. La prima per lui. Poi l’addio alla nazionale. Il 14 settembre è in tribuna a Monigo per assistere al match pre-stagionale tra il Benetton e gli Harlequins. Le voci trovano conferma e adesso diventano reali. Giocatore iconico, duro, riconoscibile e riconosciuto. Ovunque. Da Biarritz a Sale passando per Clermont, Montpellier, Pampas XV, Worcester, Jaguares e London Irish (queste le tappe della sua carriera nei club). Inizia come terza linea ma si consacra come tallonatore. Ruolo in cui Treviso quest’anno è corta. Partiti, destinazione Top 14 francese, Giacomo Nicotera e Gianmarco Lucchesi, a coach Bortolami sono rimasti Marco Manfredi, Siua Maile e Bautista Bernasconi. Troppo pochi. Soprattutto pensando che questi giocatori, nelle finestre internazionali di novembre per le Autumn Nations Series e del prossimo Sei Nazioni da gennaio a marzo 2025, rischiano di esserci a spizzichi e bocconi. Uno come Creevy, insomma, non farà solo la chioccia dei giovani. Dovrà giocare. Per dare un contributo fattivo al Benetton in URC, centrati i play-off un anno fa, e nelle Coppe europee, dopo le due semifinali di Challenge Cup quest’anno si gioca in Champions. Era nell’aria. Ora è ufficiale. Bienvenido Agustìn. Anzi, benvenuto.