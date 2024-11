Autumn Series, All Blacks battono l'Inghilterra

Le Autumn Nations Series sono iniziate con un grande match nel tempio del rugby di Twickenham: Inghilterra-Nuova Zelanda. Nonostante il tifo “caldo” degli inglesi e il vantaggio a inizio secondo tempo con la meta di Feyi-Waboso, il XV della Rosa non è riuscito a resistere alla rimonta degli All Blacks, fallosi, ma vincenti grazie alla doppietta dell’ala Mark Tele’a. I neozelandesi chiudono 24-22 una partita in bilico fino all'ultimo, con il drop di Ford fuori proprio nel finale di partita. Guarda gli HIGHLIGHTS