Italia, il calendario alle Autumn Nations Series

Sabato l'Italia riceve a Udine l'Argentina nel primo dei tre test-match validi per l'Autumn Nations Series. Dopo la sfida con i Pumas, gli azzurri di Quesada riceveranno la Georgia a Genova e infine gli All Blacks allo Juventus Stadium. Tutti gli incontri da vivere live su Sky Sport e NOW

L'Italia chiude il suo 2024 con tre test-match validi per l'Autumn Nations Series. Si comincia sabato a Udine contro l'Argentina, per poi passare a domenica 17 contro la Georgia in quel di Genova. Il clou però arriverà domenica 23 novembre allo Juventus Stadium di Torino la sfida agli All Blacks. Tutti i match da vivere live su Sky Sport e NOW