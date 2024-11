Italia-Argentina LIVE alle 18.40 su Sky Sport

Gli azzurri di Quesada iniziano a Udine un trittico di sfide casalinghe in cui dovranno confermarsi dopo il grandissimo Sei Nazioni e le due vittorie nel tour estivo. Calcio d'inizio ore 18.40, diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Dopo un grandissimo Sei Nazioni e un tour estivo che ha portato in dote due vittorie, l'Italia di Gonzalo Quesada è chiamata a confermarsi in un trittico di partite casalinghe che inizierù con la sfida di Udine contro l'Argentina (calcio d’inizio alle ore 18.40, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW), in un confronto

pieno di intrecci e che si attende intenso.

Sfidare l’Argentina per l’Italrugby è sempre stato un po’ come guardare a un modello di crescita. La squadra sudamericana infatti, anche per la vicinanza culturale e storica dei propri giocatori e dei propri tecnici, rappresenta un riferimento ovale a cui provare a guardare per entrare nell’elite del rugby mondiale. I Pumas, oggi allenati da Felipe Contepomi, arrivano dal miglior Rugby Championship della loro storia – nel quale hanno giocato addirittura per provare a vincere il torneo -, ma sanno che nell’Emisfero Nord le cose potrebbero cambiare. È la partita d’esordio, per entrambe le squadre, di una serie di gare che caratterizzeranno le Autumn Nations Series 2024: le carte sull’ideale tavolo da gioco dei Test Match sono visibili a tutti, ma potrebbero essere mischiate vorticosamente.

Gonzalo Quesada, a proposito di intrecci fra Argentina e Italia (non sarà il solo, basti pensare a Nacho Brex), ha fatto capire che l’Italia apporterà qualche cambiamento al suo stile di gioco per cercare di rendersi più imprevedibile, con la volontà però di mantenere forte quell’identità che portato Lamaro e compagni a prendersi tanti importanti risultati in questo 2024. Dall’altro lato lo staff tecnico argentino ha idealmente “alzato la guardia” dicendo di voler presentare un piano di gioco che riesca ad adattare l’identità dei Pumas alle esigenze di una partita tosta: “Italia-Argentina è sempre una partita speciale – ha detto Contepomi -. Molti dei nostri cognomi sono italiani, molte famiglie argentine vengono dall’Italia. Sono come fratelli, o cugini. Succede in ogni sport e siamo molti vicini. Probabilmente noi parliamo spagnolo con accento italiano”.