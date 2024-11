Irlanda-Australia, poi Benetton e Zebre su Sky

Ultima partita delle Autumn Nations Series di rugby: a Dublino, l'Irlanda ospita l'Australia. Finora, in questo novembre, all'Aviva Stadium sono riusciti a vincere solo gli All Blacks. Partita sabato alle 16.10 su Sky Sport Uno. Torna anche lo United Rugby Championship. In campo, in contemporanea e su Sky, Benetton e Zebre. Treviso va ad Edimburgo, le Zebre a Parma ricevono gli Ospreys gallesi

Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW . Ritorna, dopo la pausa dedicata alle Nazionali, l'appuntamento con il meglio del rugby di club d’Europa e Sudafrica con lo United Rugby Championship . Due le franchigie italiane impegnate: la Benetton Treviso e le Zebre .

Alle 20.35 in campo Benetton Treviso e Zebre

Per la settima giornata le due italiane scendono in campo in contemporanea: alle 20.35 su Sky Sport Arena e NOW la Benetton Treviso è ospite all’”Hive Stadium” degli scozzesi dell’Edimburgo. Alla stessa ora, ma su Sky Sport 252 e NOW, le Zebre affrontano in casa al “Sergio Lanfranchi” i gallesi Ospreys.