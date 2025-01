Sei Nazioni, il XV dell'Italia per la Scozia

Il Ct della nazionale italiana di Rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato scenderà in campo a Edimburgo per affrontare la Scozia nella prima partita del 6 Nazioni 2025 degli Azzurri. Sfida da seguire in diretta su Sky Sport Uno e NOW, con un ricco pre-partita che scatterà dalle ore 14.30.

Gli Azzurri per la Scozia

In prima linea Ferrari vince il ballottggio con Riccioni e partirà titolare con Fischetti e Nicotera. In seconda linea, Dino Lamb è preferito a Niccolò Cannone. Terza linea tutta targata Benetton con Negri, Lamaro capitano e Lorenzo Cannone. In mediana Martin Page-Relo e Paolo Garbisi. Menoncello e Brex centri. Ioane e Capuozzo all'ala con Allan estremo. In panchina l’esordiente Rizzoli è pronto a collezionare il suo primo cap. Oltre al pilone romano in forza alle Zebre pronti a subentrare a gara in corsa Lucchesi, Riccioni, Niccolò Cannone, Zuliani, Vintcent, Alessandro Garbisi e Simone Gesi che ha trovato il suo primo ed unico cap con l’Italia proprio contro la Scozia a Murrayfield due anni fa. Insieme ai 23 giocatori in lista gara partiranno per la Scozia anche Di Bartolomeo, Zilocchi, Favretto, Varney e Marin. Arbitrerà il match l’inglese Karl Dickson.