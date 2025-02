Sei Nazioni, il XV dell’Italia per il Galles

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà il Galles sabato 8 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma alle 15.15, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Per la seconda giornata del Sei Nazioni un solo cambio nel XV titolare azzurro rispetto alla trasferta di Edimburgo: Niccolò Cannone rimpiazza in seconda linea Dino Lamb dal primo minuto

Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione azzurra che sabato 7 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma (diretta alle 15.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) scenderà in campo per affrontare il Galles nella seconda giornata del Sei Nazioni 2025. Un solo cambio nel Quindici di partenza rispetto alla squadra sconfitta in Scozia una settimana fa. In seconda linea, Niccolò Cannone prende il posto di Dino Lamb che partirà invece dalla panchina. Immutati gli altri titolari. Panchina ancora con 6 avanti e 2 tre-quarti. L'altra novità è la presenza di Jacopo Trulla che prende il posto di Simone Gesi che non ha recuperato dall'infortunio al ginocchio subìto ad Edimburgo, sabato scorso. Il match sarà arbitrato dall’inglese Matthew Carley, che incrocia la propria strada con quella dell’Italrugby per la nota volta in carriera, la quarta nel Sei Nazioni.