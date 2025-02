Nella seconda giornata del Sei Nazioni 2025 l'Italia batte il Galles 22-15 sotto la pioggia di Roma. Gli Azzurri giocano una partita quasi perfetta (a eccezione del finale) e dimostrano che quanto fatto un anno fa non era frutto del caso. Battere il Galles è qualcosa di unico e anche per questo il premio di Mvp del match va a... tutti. Il commento di Francesco Pierantozzi per Sky Sport Insider