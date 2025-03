6 Nazioni, il XV Azzurro per l'Irlanda: 7 cambi

Quinto e ultimo turno del Sei Nazioni. Nel 'Super Sunday' gli Azzurri aspettano l’Irlanda sabato 15 marzo alle 15.15 in diretta su Sky Sport Uno e NOW. Ecco le formazioni appena annunciate. Tante novità per l'Italia di Quesada che opta per 7 cambi e affida a Brex la fascia di capitano al posto di Lamaro INGHILTERRA-ITALIA 47-24, IL COMMENTO DI DOMINGUEZ ascolta articolo

Sette cambi per gli Azzurri. Brex capitano al posto di Lamaro Tante le novità rispetto alla sconfitta di Londra: il Ct Quesada cambia 7 uomini nel XV di partenza: in panchina anche il capitano Michele Lamaro, con i gradi che passano al tre-quarti centro Nacho Brex. Cinque i cambi dunque tra gli avantI: Ferrari per Riccioni a pilone destro, Lucchesi per Nicotera al tallonaggio, Lamb per Niccolò Cannone in seconda e Lorenzo Cannone e Zuliani per Lamaro e Vintcent in terza linea. Nel reparto tre-quarti rientrano anche Page-Relo a mediano di mischia e Allan estremo, con Capuozzo che torna ala. Panchina 6+2, con Marin giocatore polivalente a coprire più ruoli. Arbitrerà il match il direttore di gara inglese Luke Pearce.

La formazione dell'Italia 15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 85 caps) 14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 27 caps) 13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 45 caps) – capitano 12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 27 caps) 11 Monty IOANE (Lione, 38 caps) 10 Paolo GARBISI (Toulon, 46 caps) 9 Martin PAGE-RELO (Lione, 17 caps) 8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 27 caps) 7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 31 caps) 6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 62 caps) 5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 63 caps) 4 Dino LAMB (Harlequins, 11 caps) 3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 63 caps) 2 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 32 caps) 1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 51 caps) A disposizione 16 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 32 caps) 17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 13 caps) 18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 23 caps) 19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 51 caps) 20 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 47 caps) 21 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 13 caps) 22 Stephen VARNEY (Vannes, 31 caps) 23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 13 caps)

Il XV dell'Irlanda, tanti ritorni Coach Easterby ha comunicato la formazione dell'Irlanda per il match di Roma contro l'Italia. Tanti ritorni, soprattutto nei tre-quarti. Ringrose si riprende la maglia numero 13, mentre alle ali i titolari Hansen e Lowe hanno recuperato dagli infortuni che li avevano tenuti fuori dal match con la Francia. Jack Conan, uno dei migliori dell'ultimo match, perso dagli irlandesi, ha una chance in terza linea al posto di O'Mahony. Per gli irlandesi, sarà l’ultima partita in nazionale per due giocatori importanti come Peter O’Mahony e Conor Murray, che si siederanno in panchina rispettivamente con le maglie 20 e 21 e che, al pari di Cian Healy, non convocato per questa partita, hanno annunciato nelle scorse settimane il loro addio al rugby internazionale al termine di questa edizione del Sei Nazioni.