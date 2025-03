Italia-Irlanda Under 20 su Sky Sport alle 20.45

Venerdì sera a Treviso, nella quinta e ultima giornata della competizione, gli Azzurrini capitanati da Giacomo Milano hanno finalmente l’opportunità di sfatare un tabù che va avanti da troppi anni. Italia e Irlanda sono le due deluse fin qui di questo Sei Nazioni U20: entrambe non sono riuscite a replicare gli ottimi risultati dei propri predecessori in anni recenti né in termini di risultati né a livello di performances, entrambe sono state capaci di battere soltanto la Scozia nelle precedenti quattro giornate e sono state sorprese dal Galles. In classifica ricoprono la quarta e la quinta posizione, ma con i succitati Dragoni che vanno a sfidare la corazzata Inghilterra, a sua volta a caccia del Grande Slam, hanno entrambe la possibilità di acciuffare un terzo posto che per gli Azzurrini significherebbe eguagliare il miglior posizionamento di sempre in graduatoria. C’è dunque un bottino importante da portare a casa in questa partita conclusiva che si gioca alle 20:45 allo Stadio di Monigo. L’Italia è in crescita: dopo un paio di prestazioni negative con Galles e Francia, Milano e compagni hanno offerto una buona prova in Inghilterra. Adesso le buone cose viste vanno confermate contro un avversario dalla cilindrata inferiore a quello precedente.

Le scelte di coach Santamaria

Il capo allenatore Roberto Santamaria ha ancora una volta apportato degli aggiustamenti in formazione, riportando Gianmarco Pietramala nel ruolo di estremo titolare, confermando Alessandro Drago come ala dopo la buona prova di Bath e inserendo nuovamente il forte centro del Mogliano Federico Zanandrea al fianco di Edoardo Todaro. Ne fa le spese Jules Ducros, che ha giocato tutte e quattro le precedenti gare. In mediana confermato il livornese Pietro Celi come apertura, con Niccolò Beni al suo fianco, invertendo il ruolo di titolare e subentrante con Matteo Bellotto. Nel pack coppia inedita in seconda linea con Tommaso Redondi e Mattia Midena, conferma per il tallonatore Corvasce dopo l’esordio della scorsa settimana e ritorno per il pilone sinistro classe 2006 Christian Brasini. Tre cambi, invece, nel XV irlandese rispetto alla sconfitta interna per 12-22 contro la Francia: il tallonatore Walker, la terza linea Walsh e il mediano Logan entrano in formazione. Gli Azzurrini avranno il compito primario di arginare la fisicità irlandese, principale minaccia portata dalla squadra ospite, e continuare nel percorso di crescita affrontato in fase offensiva, dove devono essere bravi ad azionare in modo appropriato le tante armi di una linea dei trequarti che a livello di individualità promette davvero molto bene.