Sei Nazioni U20: l’Italia batte l’Irlanda 15-12

Allo stadio Monigo di Treviso l’Italia U20 supera l’Irlanda per 15-12 e chiude il torneo al quarto posto in classifica. La squadra di Roberto Santamaria conquista quattro punti e per la prima volta nella storia della competizione giovanile batte gli irlandesi. Gli Azzurrini giocano bene nel primo tempo segnando due volte, soffrono l’inferiorità numerica (due cartellini gialli) e il ritorno degli avversari ma lottano fino all’ultimo e portano a casa il secondo successo nel Sei Nazioni U20 2025.

L’Italia sblocca subito il match al 2’ minuto con un calcio piazzato di Pietro Celi, 3-0. Passano 60” e l’arbitro giapponese Katsuki Furuse estrae il cartellino giallo per Nicolò Michele Corvasce, reo di un placcaggio alto rivisto al TMO. Nonostante l’uomo in meno i padroni di casa marcano al 7’ con Alessandro Drago, bravo a sfruttare una superiorità numerica creata prima da Nelson Casartelli (dopo una touche rubata agli irlandesi) e poi da Federico Zanandrea. 8-0. La squadra di Roberto Santamaria non soffre l’uomo in meno e al 12’ raddoppia con Alessio Caiolo-Serra, lesto in un raccogli e vai sotto i pali a schiacciare l’ovale. 15-0. Nei 15’ seguenti il gioco è interrotto da errori da ambo le parti e dall’infortunio di Bruno Vallesi, costretto a uscire per Niccolò Bolognini. L’Italia abbassa la velocità delle sue azioni offensive, gioca molto al piede con risultati altalenanti ma con una difesa ben organizzata e una mischia chiusa solida mantiene lontana l’Irlanda dai propri 22m e chiude il primo tempo con il punteggio di 15-0.