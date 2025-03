Rugby, il Mondiale Under 20 torna in Italia

L’Italia ospiterà per la terza volta il Mondiale Under 20 di rugby, dal 29 giugno al 19 luglio 2025. Si giocherà negli stadi di Viadana, Verona, Calvisano e Rovigo, dove si disputerà la finale

Terza volta in Italia dopo il 2011 e il 2015

L’Italia ospita per la terza volta nella propria storia la rassegna iridata giovanile, che vede al via le dodici migliori Nazionali U20 e torna in Italia a dieci anni dall’ultima edizione, quando la Nuova Zelanda superò l’Inghilterra nella Finale di Cremona. Quattro anni prima, a Padova, erano stati sempre i Baby Blacks e i giovani inglesi a sfidarsi per il titolo, andato anche in quell’occasione ai neozelandesi che potevano contare nel XV titolare su futuri campioni del mondo assoluti e star del rugby mondiale come Beauden Barrett, Sam Cane, Brodie Retallick, TJ Perenara e Codie Taylor.