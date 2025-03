6 Nazioni femminile al via, Azzurre in Inghilterra

Tutto pronto per l'esordio delle Azzurre al Sei Nazioni: l'Italia affronterà le campionesse in carica dell'Inghilterra, domenica 23 marzo alle 16 al Community Stadium di York. Tutte le partite della nazionale italiana da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW

La Nazionale Femminile è pronta per l’esordio nel Guinness Women’s Six Nations 2025. Un partenza, per le Azzurre, sul campo della squadra leader del ranking mondiale, l’Inghilterra campionessa in carica. La prima giornata segnerà anche l’esordio ufficiale di Fabio Roselli sulla panchina della Nazionale femminile, al Community Stadium di York. "Iniziare il torneo giocando contro la prima squadra al mondo e in casa loro sicuramente è un grande stimolo", le perole del neo Ct a Sky Sport. "Abbiamo una settimana per preparci al meglio, ma siamo molto contenti ed entusiasti. Non vediamo l'ora di scendere in campo. La squadra ha grande passione e determinazione, c'è desiderio di raccontare con il loro gioco quello che vogliono essere e raggiungere". Obiettivi? "Faremo il possibile per migliorare la classifica dell'anno scorso".