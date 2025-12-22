Derby azzurro, URC e Top-14: il programma su Sky

Offerte Sky
United Rugby Championship e Top 14, le partite su Sky e Now: date e orari

Natale con il grande rugby su Sky Sport e NOW: per lo United Rugby Championship si gioca l’8ª giornata con le due franchigie italiane Zebre e Benetton impegnate in un derby da non perdere sabato 27 dicembre. Ma non solo: ecco tutto il programma

Quello tra Natale e Capodanno sarà un fine settimana di grande rugby su Sky e in streaming su NOW. Per lo United Rugby Championship si gioca l’8ª giornata con le due franchigie italiane impegnate in un derby da non perdere: sabato 27 dicembre, alle 15.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW le Zebre ospitano la Benetton Treviso. Alle 20.45 la seconda sfida della giornata, con Munster-Leinster in diretta sempre su Sky Sport Arena e NOW. Come ogni fine settimana, l’ultimo appuntamento in ordine di tempo è con il campionato nazionale di maggiore qualità in Europa: il Top 14 francese vive la sua 14ª giornata e domenica 28 dicembre alle 21.05 propone Tolosa-La Rochelle in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport

Il programma del fine settimana su Sky e NOW

Sabato 27 dicembre

  • ZEBRE-BENETTON  ore 15.30 su    Sky Sport Arena e NOW  (Pierantozzi/De Rossi)
  • MUNSTER-LEINSTER   ore  20.45 su   Sky Sport Arena e NOW  (Malpezzi/Frati)

Domenica 28 dicembre

  • TOLOSA-LA ROCHELLE  ore 21.05  su  Sky Sport Arena e NOW                  (Molla/Fusetti)

 

