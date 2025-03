Sei Nazioni femminile: Italia ko con l'Inghilterra

Emma Sing valgono il 14 a 0. Dopo un inizio difficile, l’Italia mette pressione sui punti d’incontro e riesce a risalire il campo. La difesa fa gli straordinari e le padrone di casa non trovano più la stessa facilità di avanzamento dei primi minuti. Al 21’ minuto però la maul inglese è inesorabile : Laura Gurioli commette un fallo, viene ammonita, e l’arbitro decreta una meta tecnica che porta il parziale sul 21 a 0. 'inferiorità numerica costa caro alle Azzurre. L’ala Claudia MacDonald raccoglie un calcetto ben eseguito da Helena Rowland e al 28’ il punteggio sale fino a 26 a 0 . La reazione delle italiane arriva al 35’ minuto , quando Francesca Sgorbini è brava a portare oltre la linea un drive da rimessa laterale gestito con tempismo perfetto. L’Inghilterra non accusa il colpo e continua a macinare gioco. Al 38’ Amy Cokayne recupera una palla da touch e schiaccia ancora meta, la quinta delle inglesi, per il 33 a 5 con cui si chiude la prima frazione.

spazio al largo è quello giusto per l’ala Mia Venner, che vola in meta in bandierina.

Secondo tempo: le Red Roses impattano contro una grande difesa italiana

Il primo acuto è dell’Italia con Francesca Granzotto, tenuta alta in area di meta dopo

una manovra molto efficace della linea arretrata. Un minuto dopo Francesca

Sgorbini varca ancora una volta la linea bianca, ma un’infrazione precedente nel

salto in rimessa laterale costringe l’arbitro ad annullare. Il forcing delle Azzurre obbliga le inglesi a giocare in difesa per i primi 15 minuti del secondo tempo. Le ragazze di coach Roselli dimostrano coraggio, ma non riescono a mettere punti sul tabellino. L’Inghilterra gestisce molti possessi, anche se trova qualche difficoltà in più a fare breccia tra le maglie italiane e al 70’ il punteggio è ancora di 33 a 5 grazie ai numerosi placcaggi di Sofia Stefan e compagne. Al 71’ il TMO annulla una meta di Sadia Kabeya, brava a finalizzare una carica poderosa di Sarah Bern. L’azione era iniziata con un passaggio in avanti e la direttrice di gara non concede giustamente la sesta marcatura inglese. L’appuntamento con la meta è solo rimandato al 78’ minuto, quando Emma Sing finalizza una combinazione nello spazio e segna ancora per le Red Roses, chiudendo la gara sul 38 a 5.