Sei Nazioni femminile: l'Italia batte il Galles

L’Italia Femminile chiude il Sei Nazioni 2025 nel migliore dei modi: finalmente arriva la vittoria anche di fronte al pubblico di casa del Lanfranchi, che festeggia un importante successo con bonus sul Galles. Come aveva avvertito l’head coach delle Azzurre Fabio Roselli, l’importante in questo match sarebbe stato reggere il primo tempo contro un’avversaria che ha sempre approcciato bene alle partite. Non per caso sono proprio le gallesi a marcare per prime e, nel complesso, chiudere avanti nel punteggio all’intervallo. L’Italia comunque ha creato le sue occasioni (nonostante diverse imprecisioni) per poi lanciarsi all’assalto nella ripresa, soverchiando progressivamente le avversarie con ben sei mete che valgono il 44-12 finale. Il netto successo vale anche il quarto posto nella classifica del Sei Nazioni Femminile (con 10 punti, davanti a Scozia e Galles e alle spalle di Inghilterra, Francia e Irlanda) migliorando il risultato delle tre precedenti edizioni, chiuse in quinta piazza.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Il tecnico dell’Italia Fabio Roselli aveva indicato nelle conferenze pre-partita che l’avvio del match col Galles sarebbe stato duro e così è: i primi 10 minuti al Lanfranchi sono tutti di marca gallese nella metà campo delle Azzurre. Le padrone di casa difendono bene ma non riescono davvero ad allontanare la minaccia, che si concretizza al 10’: la maul del Galles è avanzante e schiaccia, confermando la statistica che vede le ospiti iniziare sempre forte le partite. La meta gallese (non trasformata) scuote le Azzurre, che nei minuti successi spostano il gioco nella metà campo avversaria grazie al piede di Sofia Stefan e Veronica Madia. Una prima chance non viene concretizzata per in-avanti di Beatrice Veronese ma le padrone di casa restano lì. Decisivo il break e il riciclo veloce di Giordana Duca che consente alle compagne di squadra di mettersi sul piede avanzante e trovare la meta con Stefan. Il calcio è comodo per Michela Sillari e l’Italia al 18’ si porta avanti per 7-5. Le azioni successive vedono ancora le Azzurre a mettere pressione alle avversarie, conquistando pochi minuti dopo una punizione nei loro 22. Michela Sillari si presenta dalla piazzola e mette dentro il calcio, col vantaggio che lievita sul 10-5. Nei minuti successivi però l’Italia si complica le cose, con due in-avanti sul recupero di palle alte da parte di Francesca Sgorbini e Vittoria Ostuni Minuzzi. Il Galles ha così una interessante occasione al 30’ e usano ancora l’arma della maul; stavolta le Azzurre lavorano bene in difesa, rendono ingiocabile l’ovale e disinnescano l’offensiva. L’ultima parte di primo tempo vede l’Italia complessivamente più minacciosa ma diverse occasioni vengono sprecate a causa di errori gestuali e di offloads forzati dell’ovale, spesso dopo aver fatto giocate ben più complesse. Di converso il Galles si affida a cose facili che riesce a fare bene, e così proprio nel finale approfittano di un fallo azzurro per ritentare l’attacco con la maul. Questa viene fermata ma le ospiti sono a pochi metri dalla linea di meta e arrivate lì si affidano ai pick-and-go degli avanti, che portano alla marcatura di Gwenllian Pyrs. La trasformazione di Keira Bevan riporta avanti le gallesi prima dell’intervallo per 10-12.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia seguendo il copione del primo, almeno per quanto riguarda l’Italia: nei primi 5 minuti le Azzurre creano due grandi occasioni con i break prima di Sgorbini e poi di Aura Muzzo, sprecandoli però con controlli frettolosi dell’ovale. Le Azzurre devono quindi ripartire dalla propria metà campo, ancora rompono la linea difensiva avversaria e stavolta non commetto errori. Deve commettere fallo il Galles per fermare l’azione e Michela Sillari si presenta nuovamente alla piazzola: il centro azzurro si conferma precisa e riporta avanti l’Italia di una lunghezza al 49’. Le ragazze di coach Roselli riescono anche nelle azioni seguenti a limitare le imprecisioni e questo mette molta pressione sul Galles, schiacciato progressivamente nella propria metà campo. Le cariche di Sara Seye e Sara Tounesi guadagnano metri importanti, poi il gioco si apre fino alla subentrata Francesca Granzotto che, seppur circondata da avversarie, riesce a trovare giusto il varco per segnare alla bandierina. È la seconda meta azzurra e, soprattutto, Sillari mette dentro anche la difficile trasformazione portando la squadra per la prima volta oltre break di vantaggio sul 20-12. L’Italia prende così confidenza e spinge forte su un Galles progressivamente in difficoltà: bastano pochi minuti per tornare nei 22 avversari, conquistare fallo e ripartire veloce, conquistando la terza marcatura targata Silvia Turani al 58’. Non serve neanche riportare la seguente trasformazione di Sillari, finora molto precisa, e le Azzurre volano sul 27-12. Lo staff tecnico aveva previsto la possibilità per l’Italia di rompere l’equilibrio del match nella ripresa, e le ragazze non sono venute meno alle aspettative. Al Galles vengono meno le energie e le Azzurre sono brave a continuare a mettere pressione: aumenta il tempo giocato nella metà campo avversaria e al 64’ arriva la meta del bonus per l’Italia con Ostuni Minuzzi. Stavolta fa notizia il calcio di Sillari, che sporca solo ora la sua prestazione dalla piazzola finora ottima; poco male per le padrone di casa, avanti sul tabellino per 32-12. Il Galles negli ultimi minuti tenta qualcosa in più ma l’Italia non ha problemi a controllare alcune prevedibili fiammate per poi riportarsi al di là della metà campo. Le avversarie pagano dazio: prima un giallo ai danni di Natalia John, poi la spinta delle Azzurre che porta alla seconda meta personale di Granzotto al 78’ su bell’assist di Veronica Madia. All’ultima azione c’è anche tempo per la meta di Aura Muzzo che mette fine alla partita col netto risultato di 44-12 che fa esultare il pubblico del Lanfranchi.