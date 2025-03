Weekend di rugby su Sky, parte 6 Nazioni femminile

Una grande due giorni di rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Sei sfide, equamente divise tra sabato e domenica, tutte su Sky Sport Arena per un fine settimana che segna anche l’avvio del 6 Nazioni femminile.

Si parte sabato 22 marzo, alle 7.05 con la partita, valida per la 6^ giornata del Super Rugby Pacific tra Blues e Crusaders, in programma all’Eden Park di Auckland. Telecronaca di Francesco Pierantozzi, commento tecnico di Pippo Frati. Alle 13.45 si vola in Sudafrica per il primo dei due match del 13° turno di United Rugby, che riparte dopo la pausa per il 6 Nazioni. All’Hollywoodbets Kings Park di Durban in campo le Zebre, in casa degli Sharks. La telecronaca sarà di Moreno Molla, il commento tecnico di Andrea De Rossi. Alle 16 eccoci allo stadio Monigo ancora per lo United Rugby con l’impegno casalingo della Benetton Treviso, che ospita Edinburgh, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e il commento tecnico di Federico Fusetti.