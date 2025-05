Italrugby, i convocati per il Tour Estivo

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno a L’Aquila – a partire da sabato 14 giugno – in preparazione al tour estivo. Le sfide in calendario tra giugno e luglio saranno contro Namibia e doppio confronto con il Sudafrica

Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha comunicato i nomi dei 33 selezionati per il raduno in Abruzzo in preparazione al tour estivo che vedrà gli Azzurri impegnati in Namibia e Sudafrica. 18 gli avanti. Tra di loro prima convocazione in assoluto per il tallonatore argentino, ma di origini calabresi, Pablo Dimcheff che gioca in Francia, a Colomiers. Alla ricerca del loro primo cap anche Muhamed Hasa, Tommaso Di Bartolomeo, Matteo Canali e David Odiase. Tenuti a riposo molti dei giocatori più utilizzati come Simone Ferrari, Federico Ruzza, Michele Lamaro. Non c'è nemmeno Gianmarco Lucchesi, infortunato.