Super Rugby Pacific e quarti United Rugby su Sky

Ancora un fine settimana di grande rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW . Cinque sfide tra venerdì 30 e sabato 31 maggio , da un emisfero all’altro. Si parte venerdì 30 maggio , con il primo quarto di finale dello United Rugby Championship , il torneo che ha visto opporsi il meglio del rugby di club europeo e sudafricano. Sono rimaste otto franchigie a giocarsi il titolo 2025. Alle 20.35 in diretta su Sky Sport Max e NOW la sfida tra Glasgow Warriors e Stormers .

Sabato quattro partite tra Super Rugby Pacific e United Rugby Championship

Sabato 31 maggio quattro partite: al mattino, ore 9.05, si comincia con l’incontro, valido per la sedicesima giornata di Super Rugby Pacific, tra gli Hurricanes quarti in classifica e i Moana Pasifika, sesti. Il canale di riferimento è Sky Sport Arena e NOW. Si prosegue tornando allo United Rugby Championship: alle 13.30 in diretta su Sky Sport 251 e NOW i Bulls ospitano Edimburgo; alle 16 in diretta su Sky Sport Max e NOW la sfida tra Leinster e Scarlets; infine, alle 18.30, chiude il ricchissimo sabato del rugby l’ultimo quarto di finale, tra Sharks e Munster, sempre in diretta su Sky Sport Max e NOW. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.