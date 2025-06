Mondiale rugby U20, le gare degli Azzurri su Sky

Le future stelle del rugby internazionale sono protagoniste del World Rugby U20 Championship “Italia 2025” , i Campionati del mondo di rugby Under 20. Una selezione di incontri della manifestazione, ospitata dall’Italia , sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW : tutte le sfide della Nazionale azzurra allenata da Roberto Santamaria, alcuni incontri della prima fase, le semifinali e la finale che assegnerà il titolo.

Italia con Nuova Zelanda, Irlanda e Georgia

L’Italia è inserita nella Pool C insieme a Nuova Zelanda, Irlanda e Georgia ed esordirà domenica 29 giugno alle 20.30 a Calvisano contro la Nuova Zelanda, diretta su Sky Sport Max e NOW. La seconda sfida, in programma venerdì 4 luglio alle 20.30 a Viadana contro l’Irlanda, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. L’Italia chiuderà la prima fase contro la Georgia mercoledì 9 luglio alle 20.30 a Calvisano, in diretta su Sky Sport Max e NOW. Tutte le telecronache delle sfide dell’Italia saranno di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Il World Rugby U20 Championship “Italia 2025” è anche su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di @SkySport e @nowit oltre che sul sito skysport.it.