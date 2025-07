L'Italia di Quesada chiude con una sconfitta contro il Sudafrica i test match del tour estivo. A Porth Elizabeth la seconda sfida contro i campioni del mondo si chiude 45-0 (10-0 il primo tempo). Gli Azzurri avevano battuto la Namibia nel primo incontro. Alle 21.40 ancora una sfida tra grandi Nazionali: Argentina-Inghilterra, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Sudafrica-Italia 45-0, si chiude così l'ultimo test match degli Azzurri nelle 'Summer Series' giocato al 'Nelson Mandela Bay Stadium' di Port Elizabeth davanti a 44.282 spettatori. Sette le mete messo a segno dagli Springboks, con Williams, Van der Merwe (2), Moodie, Marx, Mapimpi e Wessels. La nazionale di casa ha giocato in inferiorità numerica dal 22' pt per il cartellino rosso (espulsione definitiva senza possibilità di rimpiazzo) a Wiese, colpevole di aver colpito alla testa Fischetti. Per l'Italia del Ct Gonzalo Quesada si è trattato del terzo e ultimo impegno del loro tour estivo.