Il grande rugby sempre più spettacolare e ricco di emozioni è in diretta su Sky e in streaming su NOW: proseguono infatti le sfide per le nazionali dell’emisfero sud, protagoniste del The Rugby Championship. La seconda giornata scatta domani, sabato 23 agosto, dal DHL Stadium di Cape Town con la sfida tra il Sudafrica e l’Australia in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 17.10. La seconda sfida di giornata vedrà di fronte, alle 23.10 sempre in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, l’Argentina e gli All Blacks, che si affronteranno all’Estadio José Amalfitani di Buenos Aires.