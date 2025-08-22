Esplora tutte le offerte Sky
Rugby Championship: il programma della 2^ giornata su Sky e in streaming su NOW

Lo show del grande rugby è nella Casa dello Sport con le emozioni del Rugby Championship: due match in programma domani - sabato 23 agosto - prima la sfida tra Sudafrica e Australia alle 17.10, poi alle 23.10 di fronte l’Argentina e gli All Blacks. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Il grande rugby sempre più spettacolare e ricco di emozioni è in diretta su Sky e in streaming su NOW: proseguono infatti le sfide per le nazionali dell’emisfero sud, protagoniste del The Rugby Championship. La seconda giornata scatta domani, sabato 23 agosto, dal DHL Stadium di Cape Town con la sfida tra il Sudafrica e l’Australia in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 17.10. La seconda sfida di giornata vedrà di fronte, alle 23.10 sempre in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, l’Argentina e gli All Blacks, che si affronteranno all’Estadio José Amalfitani di Buenos Aires.

Lo show del grande rugby nella Casa dello Sport

Tutte le sfide dell’edizione 2025 del The Rugby Championship sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

The Rugby Championship 2025: le partite in diretta su Sky e in streaming su NOW 

Sabato 23 agosto

  • ore 17.10: Sudafrica-Australia su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti
  • ore 23.10: Argentina-All Blacks su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi

Rugby

