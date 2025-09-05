Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rugby Championship, gli All Blacks sfidano il Sudafrica su Sky

sabato mattina

Rugby Championship, il 4 nazioni dell'Emisfero Sud. Terza giornata: è tempo dell'eterna sfida fra Nuova Zelanda e Sudafrica, fra All Blacks e Springboks. E in palio c'è anche la storia. Appuntamento sabato 6 settembre alle 9.05 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ascolta articolo

Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Proseguono le sfide per le Nazionali dell’emisfero meridionale, protagoniste del The Rugby ChampionshipLa terza giornata, sabato 6 settembre, scatta in diretta dal “Queensland Country Bank Stadium” di Townsville con la sfida tra l’Australia e l’Argentina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 6.30.

All Blacks-Sudafrica da non perdere!

La seconda sfida di giornata vedrà di fronte, alle 9.05 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, gli All Blacks e il Sudafrica, che si affronteranno all’ “Eden Park” di Auckland. Tutte le sfide dell’edizione 2025 del The Rugby Championship sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

The Rugby Championship: le partite live su Sky e NOW

Sabato 6 settembre

  • Ore 6.30: Australia-Argentina su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Moreno Molla e Andrea De Rossi
  • Ore 9.05: All Blacks-Sudafrica su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti

Rugby: Altre Notizie

Gli All Blacks sfidano il Sudafrica su Sky

sabato mattina

Rugby Championship, il 4 nazioni dell'Emisfero Sud. Terza giornata: è tempo dell'eterna sfida fra...

Morto Cucchiarelli, ex ct della nazionale di rugby

il lutto

È morto a 82 anni Loreto Cucchiarelli, figura storica del rugby italiano e bandiera...

Rugby Championship: il programma della 2^ giornata

Rugby

Lo show del grande rugby è nella Casa dello Sport con le emozioni del Rugby Championship: due...

Rugby, Italia donne: le convocate per la World Cup

Rugby

In vista dell'appuntamento della nazionale femminile italiana di rugby alla World Cup, il Ct...

Rugby, svelato il calendario Serie A Élite 2025-26

le date

Annunciate le date della Serie A Élite Maschile per la stagione sportiva 2025/26, con dieci...
VAI ALLA SEZIONE

RUGBY: ALTRE NEWS