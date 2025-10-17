URC e Top 14, tre 'prime serate' di rugby su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
United Rugby Championship e Top 14, tre 'prime serate' di rugby su Sky

guida tv

United Rugby Championship e Top 14 sono in diretta nella Casa dello Sport. Oggi alle 20.45 si gioca la 4^ giornata dell’URC: Benetton ad Edimburgo, le Zebre ospitano gli Stormers, live su Sky e NOW. Domenica 19 ottobre, alle 21.05, Tolone-Racing 92

ascolta articolo

Il grande rugby è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana 3 partite in prima serata, tra United Rugby Championship e Top 14. Venerdì 17 ottobre scatta la 4^ giornata dell’URC: trasferta in terra scozzese per Benetton, che sarà ospite di Edimburgo. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Max e NOW. Sabato 18 ottobre l’altra franchigia italiana dell’URC sarà in campo alle 20.45, in diretta su Sky Sport Arena e NOW: le Zebre ospiteranno gli Stormers. Infine, domenica 19 ottobre, alle 21.05, per la 7^ giornata del Top 14, il campionato di Francia, l’incontro Tolone-Racing ‘92 chiude il fine settimana su Sky Sport Max e NOW. Approfondimenti, highlights e interviste sullo United Rugby Championship e sul Top 14 anche su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.

La programmazione in diretta su Sky e NOW

Venerdì 17 ottobre

  • ore 20.45: Edimburgo-Benetton in diretta su Sky Sport Max e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti

Sabato 18 ottobre

  • ore 20.45: Zebre-Stormers in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Paolo Malpezzi e Andrea De Riossi

Domenica 19 ottobre

  • ore 21.05: Tolone-Racing ‘92 in diretta su Sky Sport Max e NOW, con il commento di Moreno Molla e Andrea De Rossi

