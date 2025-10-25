URC, Benetton e Zebre oggi su Sky

Quinta giornata nello United Rugby Championship. Italiane in campo, in contemporanea, sabato alle 18.30. Su Sky Sport Max, a Treviso, Benetton-Stormers. Su Sky Sport Mix, a Dublino, in campo Leinster e Zebre. Ottava giornata nel Top 14 con il posticipo domenicale da seguire su Sky Sport Max alle 21: il Tolosa di Capuozzo sfida il Tolone di Brex, Garbisi, Lucchesi, Parisse e Masi

Il grande rugby è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana 3 partite di altissimo livello tra United Rugby Championship e Top 14. Sabato 25 ottobre si gioca la 5^ giornata dell’URC: impegno difficilissimo per Benetton, che allo stadio Monigo di Treviso ospiterà la capolista, imbattuta, Stormers. Diretta alle 18.30 su Sky Sport Max e NOW. Alla stessa ora le Zebre, l’altra franchigia italiana, sarà opposta al Leinster, in diretta su Sky Sport Mix e NOW.