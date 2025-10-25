URC, Benetton e Zebre oggi su Sky

Quinta giornata nello United Rugby Championship. Italiane in campo, in contemporanea, sabato alle 18.30. Su Sky Sport Max, a Treviso, Benetton-Stormers. Su Sky Sport Mix, a Dublino, in campo Leinster e Zebre. Ottava giornata nel Top 14 con il posticipo domenicale da seguire su Sky Sport Max alle 21: il Tolosa di Capuozzo sfida il Tolone di Brex, Garbisi, Lucchesi, Parisse e Masi
Il grande rugby è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana 3 partite di altissimo livello tra United Rugby Championship e Top 14. Sabato 25 ottobre si gioca la 5^ giornata dell’URC: impegno difficilissimo per Benetton, che allo stadio Monigo di Treviso ospiterà la capolista, imbattuta, Stormers. Diretta alle 18.30 su Sky Sport Max e NOW. Alla stessa ora le Zebre, l’altra franchigia italiana, sarà opposta al Leinster, in diretta su Sky Sport Mix e NOW.
Domenica in campo Tolosa e Tolone nel Top 14
Domenica 26 ottobre, alle 21.05, per l’ottava giornata del Top 14, il campionato di Francia, l’incontro Tolosa-Tolone chiude il fine settimana su Sky Sport Max e NOW. E' la super sfida del campionato transalpino con il Tolosa di Capuozzo che sfida il Tolone di Brex, Garbisi, Lucchesi, Parisse e Masi. Approfondimenti, highlights e interviste sullo United Rugby Championship e sul Top 14 anche su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.
La programmazione del weekend di rugby in diretta su Sky e NOW
Sabato 25 ottobre
- ore 18.30: Benetton-Stormers in diretta su Sky Sport Max e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi
- ore 18.30: Leinster-Zebre in diretta su Sky Sport Mix e NOW, con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti
Domenica 26 ottobre
- ore 21.05: Tolosa-Tolone in diretta su Sky Sport Max e NOW, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi