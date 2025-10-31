Italrugby, Negri lascia il raduno per infortunio

Sebastian Negr i non farà parte della lista degli atleti della Nazionale Maschile convocati per il match contro l’Australia in calendario l' 8 novembre alle 18.40 al Bluenergy Stadium di Udine (live su Sky e in streaming su NOW ). Il giocatore- spiega una nota FIR- dopo una congiunta valutazione effettuata dallo staff medico della Nazionale e del suo club di appartenenza, non potrà proseguire il raduno con l’Italia a causa del perdurare dei postumi di un infortunio alla caviglia riportato recentemente durante l’attività con il Benetton Rugby. Al fine di garantire il pieno recupero da parte dell’atleta – con l’obiettivo di averlo in campo il prima possibile – Sebastian Negri ritornerà a Treviso per iniziare il percorso riabilitativo che sarà monitorato congiuntamente dallo staff medico della Nazionale e del suo club di appartenenza.

Sette atleti per l’ultimo giorno di allenamenti a Verona

Ultimo giorno di allenamento a Verona per la Nazionale che prosegue la preparazione verso l’esordio nelle Quilter Nations Series in programma sabato 8 novembre contro l’Australia. Mattinata con il gruppo diviso tra avanti e trequarti con gli atleti che si sono alternati seguendo una seduta di analisi video e lavoro in palestra. Nel pomeriggio è in calendario l’ultimo allenamento collettivo della settimana al Payanini Center di Verona che chiuderà la settimana di lavoro. Per l’ultimo giorno di allenamento lo staff tecnico della Nazionale, in considerazione delle assenze dovute al rientro presso i propri club di appartenenza dei giocatori convocati che militano all’estero, ha invitato sette giocatori a prendere parte agli allenamenti odierni. Leonard Krumov e Giulio Bertaccini delle Zebre, Giosuè Zilocchi e Nicholas Gasperini – al primo allenamento con la Nazionale maggiore – dal Benetton Rugby e tre atleti dall’Accademia Nazionale Ivan Francescato: Giovanni Degli Antoni, Malik Faissal e Roberto Fasti. Nella mattinata di domani - continua la nota della Federugby-sarà resa nota la lista degli atleti convocati per la partita contro l’Australia con gli atleti che raggiungeranno Udine nel pomeriggio di domenica 2 novembre.