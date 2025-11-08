Italia-Australia LIVE su Sky dalle 18.40

Al BluEnergy Stadium di Udine si sfidano Italia e Australia, match valido per le Quilter Nations Series 2025 (i test match autunnali di rugby). E’ il 22° confronto fra le due nazionali a tre anni dalla storica vittoria azzurra di Firenze (28-27 a Firenze grazie alle mete di Capuozzo e all’errore allo scadere di Donaldson. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Si seguito il risultato in tempo reale
Italia-Australia, i precedenti
Sarà il confronto numero 22 tra le due squadre, il 14° in Italia con l’ultimo storico precedente che ha visto gli Azzurri vincere di misura a Firenze (28-27 nel novembre 2022)
Approfondimento
Storica Italia! Australia battuta 28-27
I prossimi impegni dell’Italia
Per l’Italia è l’esordio nei test match autunnali di questo 2025, mentre l’Australia è reduce dalla netta sconfitta 25-7 contro l’Inghilterra. Dopo la gara di Udine, queste le prossime due sfide dell’Italrugby. Tutte le partite saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
- Italia-Sud Africa - sabato 15 novembre ore 13:40 allo Juventus Stadium di Torino
- Italia-Cile - sabato 22 novembre ore 21.10 allo stadio Luigi Ferraris di Genova
La formazione di Quesada
La formazione tiene conto della mancanza di Sebastian Negri e dell'infortunio di Michele Lamaro. Un’Italia molto offensiva che punta sulla velocità, anche a scapito di qualche chilo. Quesada ha scelto Capuozzo estremo e Lynagh ala, lasciando dall’inizio fuori Allan. In mediana Varney preferito a Page-Relo. Maglia dal 1’ anche per Ross Vintcent.
Potrebbe interessarti
Italrugby, il XV per la sfida all’Australia
Le parole del ct
"Proveremo a capire se Lamaro potrà essere coinvolto per le partite con Sudafrica e Cile – ha spiegato Quesada -. La scelta di Capuozzo come estremo deriva dalla volontà di mettere tutti i giocatori nel proprio ruolo. Abbiamo a disposizione tre numeri 10, Garbisi, Allan e Da Re, e in settimana hanno lavorato principalmente sui compiti da svolgere in mediana. Sappiamo che all'occorrenza possono coprire altri ruoli, ma la nostra idea di partenza è schierare i giocatori nel proprio ruolo". "Immagino una partita veloce contro una squadra che gioca lunghi multifase, tiene il pallone anche nella propria metà campo ed è fortissima nelle fasi statiche. Il 5+3 in panchina ci permette di avere più variazioni tattiche a disposizione, perché con due soli trequarti bisogna ritardare l'ingresso dell'ultimo giocatore, così invece abbiamo l'opportunità di cambiare tutta la mediana se ci fosse bisogno di modificare l'assetto della squadra. E poi speriamo di arrivare nel finale di partita attaccati nel punteggio perché con Allan e Page-Relo avremmo due giocatori di esperienza e due piazzatori per fare punti: sappiamo l'importanza dei calci in queste partite, e il match del 2022 ce lo ricorda".