Italia-Australia LIVE su Sky dalle 18.40

Le parole del ct

"Proveremo a capire se Lamaro potrà essere coinvolto per le partite con Sudafrica e Cile – ha spiegato Quesada -. La scelta di Capuozzo come estremo deriva dalla volontà di mettere tutti i giocatori nel proprio ruolo. Abbiamo a disposizione tre numeri 10, Garbisi, Allan e Da Re, e in settimana hanno lavorato principalmente sui compiti da svolgere in mediana. Sappiamo che all'occorrenza possono coprire altri ruoli, ma la nostra idea di partenza è schierare i giocatori nel proprio ruolo". "Immagino una partita veloce contro una squadra che gioca lunghi multifase, tiene il pallone anche nella propria metà campo ed è fortissima nelle fasi statiche. Il 5+3 in panchina ci permette di avere più variazioni tattiche a disposizione, perché con due soli trequarti bisogna ritardare l'ingresso dell'ultimo giocatore, così invece abbiamo l'opportunità di cambiare tutta la mediana se ci fosse bisogno di modificare l'assetto della squadra. E poi speriamo di arrivare nel finale di partita attaccati nel punteggio perché con Allan e Page-Relo avremmo due giocatori di esperienza e due piazzatori per fare punti: sappiamo l'importanza dei calci in queste partite, e il match del 2022 ce lo ricorda".