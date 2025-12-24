Talento, certo, ma soprattutto mentalità. A 19 anni Edoardo Todaro ha già lasciato il segno: Northampton in Premiership, debutto in Nazionale e un 2025 che lo ha cambiato profondamente come giocatore, ma non come persona. La crescita in Inghilterra, l’importanza della testa, l’esordio azzurro e i sogni per il 2026: il suo racconto a Sky Sport Insider