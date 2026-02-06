Ioane: "Restare in Italia è stata la scelta che ha cambiato la mia vita"

Le scelte sono il filo conduttore della storia di Monty Ioane: seguire lo zio in Europa, tornare e poi lasciare la Nuova Zelanda, restare in Italia per la famiglia. Decisioni di vita, prese con riflessione e coraggio, che lo hanno reso l’uomo e il giocatore che è oggi. L’azzurro si racconta a Sky Sport Insider alla vigilia del Sei Nazioni tra ricordi, legami, identità, tatuaggi e nuovi obiettivi