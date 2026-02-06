Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Ioane: "Restare in Italia è stata la scelta che ha cambiato la mia vita"

Emiliano Tomasini
©Getty

Le scelte sono il filo conduttore della storia di Monty Ioane: seguire lo zio in Europa, tornare e poi lasciare la Nuova Zelanda, restare in Italia per la famiglia. Decisioni di vita, prese con riflessione e coraggio, che lo hanno reso l’uomo e il giocatore che è oggi. L’azzurro si racconta a Sky Sport Insider alla vigilia del Sei Nazioni tra ricordi, legami, identità, tatuaggi e nuovi obiettivi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ