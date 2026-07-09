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l'intervista

Quesada: "Contro gli All Blacks vogliamo competere"

Moreno Molla

Questo sabato alle 07:10 l'Italia del rugby affronterà la Nuova Zelanda nella seconda giornata del Nations Championship dopo la sconfitta all'esordio contro il Giappone. Le parole di Gonzalo Quesada a Sky Sport in vista del match: "Serve un grande salto di intensità, ma questo gruppo ha qualcosa di speciale"

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