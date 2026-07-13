Italrugby, cosa salvare dalla sconfitta contro la Nuova Zelanda

Il ko con la Nuova Zelanda pesa meno di quello in Giappone: a Wellington gli azzurri perdono contro gli All Blacks ma ritrovano il rugby mostrato nell'ultimo Sei Nazioni. Brex e Menoncello trascinano la squadra, ora l'obiettivo è trasformare i segnali positivi in un successo contro l'Australia
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