Un nuovo appuntamento con il rugby su Sky e in streaming su NOW. La Nazionale femminile sarà protagonista delle WXV Global Series, il torneo che vede sfidarsi le dodici migliori squadre nazionali del ranking World Rugby, in programma allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, nelle giornate di sabato 19 e 26 settembre e sabato 17 e 24 ottobre. Le Azzurre faranno il loro esordio sabato 19 settembre alle 14.30 contro il Giappone, su Sky Sport Mix, con la telecronaca di Paolo Malpezzi ed il commento di Andrea De Rossi. Sabato 26 settembre, alle 14.30 su Sky Sport Mix, l’Italia affronterà il Sudafrica. La telecronaca sarà affidata a Paolo Malpezzi, con il commento di Federico Fusetti. La seconda parte della competizione vedrà invece la Nazionale tornare in campo sabato 17 ottobre, a mezzanotte, e sabato 24 ottobre, alle 22.15, per le sfide contro gli Stati Uniti. Entrambi gli incontri avranno la telecronaca di Paolo Malpezzi, con il commento tecnico affidato ad Andrea De Rossi e Federico Fusetti. Il rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.