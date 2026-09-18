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WXV Global Series, le partite delle Azzurre su Sky. Si parte sabato con Italia-Giappone

italrugby

Su Sky e in streaming su NOW arrivano le WXV Global Series, torneo che vede sfidarsi le dodici migliori squadre nazionali del ranking World Rugby. Appuntamento con le partite delle Azzurre di Plinio Sciamanna che esordiranno sabato 19 settembre allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda contro il Giappone. Diretta alle 14.30 su Sky Sport Mix. Il 26 settembre sarà il turno del Sudafrica, il 17 e 24 ottobre doppia sfida agli Stati Uniti

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Un nuovo appuntamento con il rugby su Sky e in streaming su NOW. La Nazionale femminile sarà protagonista delle WXV Global Series, il torneo che vede sfidarsi le dodici migliori squadre nazionali del ranking World Rugby, in programma allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, nelle giornate di sabato 19 e 26 settembre e sabato 17 e 24 ottobreLe Azzurre faranno il loro esordio sabato 19 settembre alle 14.30 contro il Giappone, su Sky Sport Mix, con la telecronaca di Paolo Malpezzi ed il commento di Andrea De Rossi. Sabato 26 settembre, alle 14.30 su Sky Sport Mix, l’Italia affronterà il Sudafrica. La telecronaca sarà affidata a Paolo Malpezzi, con il commento di Federico Fusetti. La seconda parte della competizione vedrà invece la Nazionale tornare in campo sabato 17 ottobre, a mezzanotte, e sabato 24 ottobre, alle 22.15, per le sfide contro gli Stati Uniti. Entrambi gli incontri avranno la telecronaca di Paolo Malpezzi, con il commento tecnico affidato ad Andrea De Rossi e Federico Fusetti. Il rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

La formazione Azzurra per il Giappone

15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Capitana, Grenoble Amazones, 49 caps)
14. Aura MUZZO (ASM Clermont, 63 caps)
13. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 40 caps)
12. Sara MANNINI (Harlequins, 17 caps)
11. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 28 caps)
10. Emma STEVANIN (Grenoble Amazones, 32 caps)
9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 106 caps)
8. Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 42 caps)
7. Alissa RANUCCINI (ASM Clermont, 23 caps)
6. Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)
5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 65 caps)
4. Alessandra FRANGIPANI (Arredissima Villorba Rugby, 16 caps)
3. Vittoria ZANETTE (Blagnac Rugby, 7 caps)
2. Vittoria VECCHINI (Gloucester Hartpury, 46 caps)
1. Silvia TURANI (Harlequins, 52 caps)

A disposizione

16. Chiara CHELI (Arredissima Villorba Rugby, 4 caps)
17. Laura FOSCATO (CUS Milano Rugby, esordiente)
18. Alessia PILANI (Stade Bordelais, 12 caps)
19. Giulia CAVINA (AC Bobigny, 5 caps)
20. Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)
21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)
22. Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 87 caps)
23. Natascia AGGIO (Valsugana Rugby Padova, esordiente)
Commissario Tecnico: Plinio SCIAMANNA

La programmazione della WXV Global Series su Sky e NOW

Sabato 19 settembre             

  • Alle 14.30: ITALIA-GIAPPONE su Sky Sport Mix

Sabato 26 settembre            

  • Alle 14.30: ITALIA-SUDAFRICA su Sky Sport Mix

Sabato 17 ottobre 

  • A mezzanotte: STATI UNITI-ITALIA

Sabato 24 ottobre

  • Alle 22.15: STATI UNITI-ITALIA

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