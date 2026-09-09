Diego Dominguez nella Hall of fame di World Rugby

983 punti segnati in 73 presenze con la maglia della Nazionale Italiana Maschile, Diego Dominguez è stato inserito oggi nella Hall of Fame di World Rugby. "Oggi è un giorno bellissimo e molto importante per me e per tutto il rugby italiano", le parole del miglior marcatore della storia rugbistica italiana e talen di Sky Sport ascolta articolo

World Rugby ha annunciato l'ingresso di Diego Dominguez all’interno della Hall of Fame. Classe 1966, 983 punti segnati in 73 presenze con la maglia della Nazionale Italiana Maschile, Dominguez è il miglior marcatore della storia rugbistica italiana e uno dei protagonisti principali della squadra che ha conquistato l’ingresso nel Sei Nazioni negli anni 2000. Il numero 10 azzurro è il secondo italiano a ricevere questo riconoscimento dopo Sergio Parisse nel 2024.

Cinque leggende del rugby nella Hall of Fame Abdelatif Benazzi (Francia), Jen Crawford (Stati Uniti), Sue Day (Inghilterra), Diego Dominguez (Italia) e Rochelle Martin (Nuova Zelanda) porteranno a 182 il numero dei membri introdotti dalla creazione della Hall of Fame nel 2006.

Un premio per chi lascia il segno nel rugby La World Rugby Hall of Fame premia coloro che hanno dato un contributo eccezionale al rugby nel corso della loro carriera incarnando al contempo i valori formativi di questo sport: integrità, passione, solidarietà, disciplina e rispetto. Il presidente di World Rugby, Brett Robinson, ha dichiarato: "A nome di tutta la famiglia del rugby mondiale, desidero congratularmi con Jen, Sue, Rochelle, Diego e Abdel per il loro meritatissimo ingresso nella World Rugby Hall of Fame, che li vede unirsi a Joel e Zinzan, portando così a sette il numero dei membri della classe del 2026. Ognuno di loro ha lasciato il segno nel nostro sport, non solo in campo ma anche fuori. Jen è stata una pioniera del rugby femminile negli Stati Uniti, Sue detiene ancora il record di mete segnate con la nazionale femminile statunitense e Rochelle ha vinto tre Coppe del Mondo di rugby femminile. Ho esordito in nazionale con l'Australia proprio contro un'Italia in cui giocava Diego, che sarebbe poi diventato un talismano per gli Azzurri. Abdel continua a essere una figura di spicco nel mondo del rugby, proprio come lo era in campo, in qualità di membro del Consiglio di World Rugby e presidente instancabile del Comitato per l'Alto Livello maschile".

FIR, Duodo: "Diego è il nostro eroe dei due mondi" "Per Diego parlano i numeri della sua straordinaria carriera, e non solo quelli. È il nostro eroe dei due mondi, uno dei più grandi numeri dieci della storia del nostro sport ed uno dei migliori marcatori nel rugby internazionale: io, come ogni rugbista italiano, non posso che tornare a commuovermi, a un quarto di secolo di distanza, per i 29 punti realizzati al Flaminio contro la Scozia nel giorno del nostro debutto nel 6 Nazioni. Ma Diego è, anche e soprattutto, un leale amico e un fantastico ambasciatore del rugby italiano nel mondo, capace di valorizzare e far conoscere l’impegno della FIR e di tutto il movimento per lo sviluppo del Gioco in Italia. Sono felice di poter celebrare, da Presidente federale, il suo ingresso nella Hall of Fame di World Rugby, un riconoscimento che cementa la sua figura tra quelle delle e dei più prestigiosi interpreti del nostro sport", ha dichiarato Andrea Duodo, Presidente della Federazione Italiana Rugby.