Due aerei di linea sfiorano il tetto di uno stadio in SudafricaVIDEO
Nel video, tanto spettacolare quanto inquietante, due aerei di linea che sorvolano il DHL Stadium di Città del Capo (Sudafrica) poco prima dell’inizio della partita fra Springboks e All Blacks. Si tratta di una tradizione inaugurata nel 1995, in occasione della storica finale del Mondiale di rugby all'Ellis Park. Nelle immagini (sia aeree, che dall’interno e persino dal tetto dell’impianto) si nota come i due jet sfiorino la copertura dello stadio (il più vicino dei due pare a una distanza di circa 12-14 metri!)