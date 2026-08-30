Nel video, tanto spettacolare quanto inquietante, due aerei di linea che sorvolano il DHL Stadium di Città del Capo (Sudafrica) poco prima dell’inizio della partita fra Springboks e All Blacks. Si tratta di una tradizione inaugurata nel 1995, in occasione della storica finale del Mondiale di rugby all'Ellis Park. Nelle immagini (sia aeree, che dall’interno e persino dal tetto dell’impianto) si nota come i due jet sfiorino la copertura dello stadio (il più vicino dei due pare a una distanza di circa 12-14 metri!)