“Il comitato disciplinare indipendente ha inflitto una squalifica di una partita ed ha emesso un avvertimento formale sul comportamento futuro al commissario tecnico dell'Italia, Gonzalo Quesada, per i commenti critici nei confronti degli arbitri in seguito alla sconfitta dell'Italia contro la Nuova Zelanda nella partita del Nations Championship dello scorso fine settimana”. Si legge nella nota del World Rugby che aveva inizialmente sospeso il Ct azzurro per due partite . “Dopo aver esaminato le osservazioni di Quesada e dei suoi rappresentanti, nonché quelle di World Rugby, il comitato, composto da Jennifer Donovan (Irlanda), Wang Shao-Ing (Singapore) e Valeriu Toma (Romania), ha stabilito che sussistevano i presupposti per configurare una condotta scorretta . Per quanto riguarda la sanzione, tenendo conto di tutti gli aspetti del caso, comprese le memorie scritte e orali presentate da Quesada, le sue scuse scritte private all'arbitro in seguito a una riflessione sui commenti da lui pronunciati, e la sua ammissione che il suo comportamento non era all'altezza degli standard attesi da una persona nella sua posizione, il comitato ha stabilito che una squalifica di una giornata fosse appropriata, unitamente a scuse pubbliche e a un avvertimento formale sulla condotta futura". La squalifica ha effetto immediato: Quesada salterà la partita dell'Italia contro l'Australia al Nations Championship di sabato 18 luglio.

Quesada: "Dichiarazioni fatte nell’emozione del momento"

Il Ct azzurro, a conclusione del procedimento, ha rilasciato la seguente nota al sito della FIR: "Le mie dichiarazioni sono state fatte nell’emozione del momento, quando i miei pensieri erano rivolti solo ai miei giocatori ed al rammarico che stavano provando dopo un test-match tanto intenso come quello contro la Nuova Zelanda. Questo spiega la mia reazione, ma non la scusa. Mi sono scusato privatamente con Luc Ramos e voglio farlo pubblicamente: è un arbitro che merita di dirigere a questo livello ed ho il massimo rispetto per lui così come per tutti gli ufficiali di gara. Le discussioni relative all’arbitraggio dovrebbero svolgersi nei luoghi appropriati, e non in pubblico: le parole di noi allenatori e dei giocatori hanno un peso e possono contribuire a critiche o abusi nei confronti degli arbitri, in particolare sui social media, e mi dispiace profondamente se le mie dichiarazioni hanno avuto un ruolo in questo. Nel corso della mia carriera, come giocatore prima e oggi come allenatore, ho sempre cercato di rappresentare i valori del nostro sport con rispetto, integrità e umiltà e resto pienamente impegnato a farlo".