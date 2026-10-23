URC, Zebre e Benetton su Sky. In campo anche le Azzurreguida tv
Tra venerdì e sabato tre appuntamenti con il rugby su Sky e NOW. In campo i club italiani dello United Rugby Championship (Connacht-Zebre, venerdì 23 ottobre alle 20.45 e Benetton-Glasgow sabato alle 16). Sabato sera in campo anche le Azzurre nelle WXV Global Series: appuntamento alle 22.15 con USA-Italia. Tutto live su Sky Sport Arena
Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con la quarta giornata dello United Rugby Championship e la seconda parte delle WXV Global Series, con in campo la Nazionale italiana di rugby femminile. Ad aprire il weekend sarà lo United Rugby Championship con le Zebre, impegnate in trasferta sul campo del Connacht: appuntamento venerdì 23 ottobre alle 20.45, in diretta su Sky Sport Arena. Il giorno successivo, sabato 24 ottobre alle 16, toccherà al Benetton, che ospiterà il Glasgow in una sfida da seguire sempre su Sky Sport Arena.
Quarta e ultima partita delle World Fifteen Global Series
Spazio anche alle Azzurre nelle WXV Global Series: la Nazionale italiana femminile scenderà in campo contro gli USA sabato 24 ottobre alle 22.15, con diretta su Sky Sport Arena. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.
Approfondimento
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La programmazione del rugby su Sky e NOW
Venerdì 23 ottobre
- Alle 20.45: CONNACHT-ZEBRE su Sky Sport Arena. Telecronaca di Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi
Sabato 24 ottobre
- Alle 16: BENETTON-GLASGOW su Sky Sport Arena. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e commento di Federico Fusetti
- Alle 22.15: WOMEN WXV GLOBAL SERIES: USA-ITALIA su Sky Sport Arena. Telecronaca di Paolo Malpezzi e commento di Federico Fusetti