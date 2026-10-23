Tra venerdì e sabato tre appuntamenti con il rugby su Sky e NOW. In campo i club italiani dello United Rugby Championship (Connacht-Zebre, venerdì 23 ottobre alle 20.45 e Benetton-Glasgow sabato alle 16). Sabato sera in campo anche le Azzurre nelle WXV Global Series: appuntamento alle 22.15 con USA-Italia. Tutto live su Sky Sport Arena