Il Ct della nazionale italiana di rugby Gonzalo Quesada ha convocato 33 giocatori per la sfida contro il Sudafrica di sabato prossimo a Torino valida per il Nations Championship. Altri due sono stati invitati. Novità importantissima riguarda Domingo Miotti, apertura argentina con origini italiane che si aggregherà al gruppo azzurro

Trentatré persone chiamate al netto di 15 infortuni e un’assenza per motivi familiari. Il Ct dell’Italrugby Gonzalo Quesada ha diramato le convocazioni per la sfida contro gli Springboks di sabato 7 novembre a Torino (partita in diretta su Sky Sport e NOW).