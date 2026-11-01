Il Ct della nazionale italiana di rugby Gonzalo Quesada ha convocato 33 giocatori per la sfida contro il Sudafrica di sabato prossimo a Torino valida per il Nations Championship. Altri due sono stati invitati. Novità importantissima riguarda Domingo Miotti, apertura argentina con origini italiane che si aggregherà al gruppo azzurro
Trentatré persone chiamate al netto di 15 infortuni e un’assenza per motivi familiari. Il Ct dell’Italrugby Gonzalo Quesada ha diramato le convocazioni per la sfida contro gli Springboks di sabato 7 novembre a Torino (partita in diretta su Sky Sport e NOW).
18 avanti e 15 tre-quarti. Importante la novità della prima convocazione di Domingo Miotti, mediano di apertura classe 1996 nato in Argentina, con origini italiane che si aggregherà al gruppo azzurro prendendo il posto di Giovanni Montemauri. Torna Ange Capuozzo. Lunga invece la lista degli infortunati: ben 15 con un assente per motivi familiari.
Tra gli avanti non ci sarà Marco Riccioni, out per motivi familiari, al suo posto Giosuè Zilocchi. Assente il capitano, Michele lamaro, il suo sostituto nel ruolo verrà annunciato in settimana.
Questa la lista aggiornata degli atleti convocati:
Piloni
- Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps)
- Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 66 caps)
- Muhamed HASA (Zebre Parma, 11 caps)
- Ion NECULAI (Northampton Saints, 4 caps)
- Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)
- Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 27 caps)
Tallonatori
- Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 12 caps)
- Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 36 caps)
- Giacomo NICOTERA (Stade Français, 41 caps)
Seconde Linee
- Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 65 caps)
- Mattia MIDENA (Benetton Rugby/Mogliano Veneto Rugby, esordiente)
- Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 1 cap)
- Federico RUZZA (Benetton Rugby, 74 caps)
Terze Linee
- Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps)
- Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)
- Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 2 caps)
- Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 22 caps)
- Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 43 caps)
Mediani di Mischia
- Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 25 caps)
- Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 27 caps)
- Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 39 caps)
Mediani di apertura
- Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 91 caps)
- Paolo GARBISI (Perpignan, 57 caps)
- Domingo MIOTTI (Montpellier, esordiente)
Centri
- Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 25 caps)
- Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)
- Federico MORI (Bayonne, 17 caps)
- Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 10 caps)
Ali/Estremi
- Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)
- Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)
- Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)
- Monty IOANE (Lione, 49 caps)
- Federico ZANANDREA (Benetton Rugby, esordiente)
Calendario partite Italrugby a novembre
- Italia- Sudafrica - sabato 7 novembre a Torino (Allianz Stadium) ore 12.40
- Italia-Argentina - sabato 14 novembre a Genova (Stadio Ferraris) ore 12.40
- Italia-Fiji - sabato 21 novembre - Udine (Bluenergy Stadium) ore 17.40
- Final weekend 27/28/29 novembre a Twickenham