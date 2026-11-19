Il debutto di Domingo Miotti

Sarà il tredicesimo confronto tra le due squadre, il settimo in Italia con un bilancio di sei vittorie a testa e l’ultimo precedente vecchio di quasi dieci anni nel novembre 2017 a Catania: nell’occasione gli Azzurri si imposero per 19-10 con una meta segnata da Simone Ferrari, unico giocatore reduce da quella partita a scendere in campo anche sabato in Friuli-Venezia Giulia. Due i cambi nel XV titolare apportati da Quesada rispetto alla gara di Genova con l’Argentina, con Ortombina che in seconda linea prende il posto di Ruzza e Domingo Miotti che debutta in maglia azzurra come mediano d’apertura, secondo numero dieci nella storia del rugby internazionale dopo Diego Dominguez ad indossare in carriera sia la maglia dei Pumas che quella dell’Italia. Confermato, per il resto, il gruppo titolare del “Ferraris”, con triangolo allargato formato dai veterani Allan - alla novantaquattresima apparizione in azzurro - Capuozzo e Ioane, mentre in mezzo al campo Marin e Odogwu fanno coppia in Nazionale per la terza volta consecutiva. Dopo il titolo di MVP conquistato Genova, Manuel Zuliani conserva la maglia numero sette e divide la terza linea con Lorenzo Cannone e Ross Vintcent, Niccolò Cannone affianca la new-entry Ortombina e resta invariata la prima linea: con centottantasei caps complessivi, il reparto più esperto tra quelli a disposizione del Ct Quesada. I due vicecapitani saranno Tommaso Allan e Manuel Zuliani che ha guidato gli Azzurri nel secondo tempo a Genova all’uscita di Nicotera dal campo. Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Hasa, Riccioni, Ruzza, Opoku, Locatelli, Alessandro Garbisi e Mori. Arbitrerà il match l’irlandese Andrew Brace, che dirige l’Italia per la sesta volta in carriera: tra i precedenti, la vittoria di Cardiff del 2022 sul Galles e quella colta proprio a Udine contro l’Australia dal XV di Quesada lo scorso novembre.