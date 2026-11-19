Nations Championship, il XV azzurro per la sfida alle Fiji. Debutto per Domingo Miottiitalrugby
Gonzalo Quesada, ha annunciato la squadra che sabato affronterà a Udine le Fiji nella 3^partita di questo novembre di Nations Championship (live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW). Rispetto alla squadra sconfitta dall'Argentina due cambi nel XV di partenza. In seconda linea Ortombina prende il posto di Federico Ruzza. All'apertura, debutto in maglia azzurra per Domingo Miotti, argentino di nascita ma italiano di origine. In panchina 6 avanti e 2 tre-quarti
Il Ct della Nazionale Italiana ha ufficializzato la formazione che affronterà le Fiji nel Test Match valido per la sesta giornata del Nations Championship, terzo impegno degli Azzurri nelle Northern Emisphere Series in calendario sabato 21 novembre alle 17.40 al Bluenergy Stadium di Udine. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
Il debutto di Domingo Miotti
Sarà il tredicesimo confronto tra le due squadre, il settimo in Italia con un bilancio di sei vittorie a testa e l’ultimo precedente vecchio di quasi dieci anni nel novembre 2017 a Catania: nell’occasione gli Azzurri si imposero per 19-10 con una meta segnata da Simone Ferrari, unico giocatore reduce da quella partita a scendere in campo anche sabato in Friuli-Venezia Giulia. Due i cambi nel XV titolare apportati da Quesada rispetto alla gara di Genova con l’Argentina, con Ortombina che in seconda linea prende il posto di Ruzza e Domingo Miotti che debutta in maglia azzurra come mediano d’apertura, secondo numero dieci nella storia del rugby internazionale dopo Diego Dominguez ad indossare in carriera sia la maglia dei Pumas che quella dell’Italia. Confermato, per il resto, il gruppo titolare del “Ferraris”, con triangolo allargato formato dai veterani Allan - alla novantaquattresima apparizione in azzurro - Capuozzo e Ioane, mentre in mezzo al campo Marin e Odogwu fanno coppia in Nazionale per la terza volta consecutiva. Dopo il titolo di MVP conquistato Genova, Manuel Zuliani conserva la maglia numero sette e divide la terza linea con Lorenzo Cannone e Ross Vintcent, Niccolò Cannone affianca la new-entry Ortombina e resta invariata la prima linea: con centottantasei caps complessivi, il reparto più esperto tra quelli a disposizione del Ct Quesada. I due vicecapitani saranno Tommaso Allan e Manuel Zuliani che ha guidato gli Azzurri nel secondo tempo a Genova all’uscita di Nicotera dal campo. Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Hasa, Riccioni, Ruzza, Opoku, Locatelli, Alessandro Garbisi e Mori. Arbitrerà il match l’irlandese Andrew Brace, che dirige l’Italia per la sesta volta in carriera: tra i precedenti, la vittoria di Cardiff del 2022 sul Galles e quella colta proprio a Udine contro l’Australia dal XV di Quesada lo scorso novembre.
La formazione dell'Italia
15 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 93 caps)
14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 34 caps)
13 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 12 caps)
12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 27 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 51 caps)
10 Domingo MIOTTI (Montpellier, esordiente)
9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 41 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 42 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 45 caps)
6 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 24 caps)
5 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 4 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 67 caps)
3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 75 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 43 caps) – capitano
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 68 caps)
A disposizione
16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 37 caps)
17 Muhamed HASA (Zebre Parma, 13 caps)
18 Marco RICCIONI (Perpignan, 40 caps)
19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 76 caps)
20 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 3 caps)
21 Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, 1 cap)
22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 26 caps)
23 Federico MORI (Bayonne, 18 caps)