Nations Championship, il 5^ turno su Sky. Sabato Italia-Argentinaguida tv
Appuntamento da venerdì 13 a domenica 15 novembre con il penultimo turno di qualificazione prima delle Finals di Twickenham. Cinque incontri del quinto turno, tra cui, sabato 14, Italia-Argentina a Genova: alle 12.40 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW
Un nuovo appuntamento con il rugby su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre torna la Nations Championship con la quinta giornata del torneo, penultimo turno di qualificazione prima delle Finals di Twickenham.
Sabato Italia-Argentina live su Sky
Ad aprire il programma sarà Francia-Sudafrica, venerdì 13 novembre alle 21.10 su Sky Sport Arena. Sabato 14 riflettori puntati sull’Italia che ospiterà l’Argentina a Genova, alle 12.40 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena. Per l’occasione, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con studi on site condotti da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. La giornata proseguirà poi su Sky Sport Arena con altre tre sfide: alle 15.10 Galles-Nuova Zelanda (in diretta anche su Sky Sport Uno), alle 17.40 Inghilterra-Giappone e alle 21.10 Irlanda-Fiji. A chiudere la quinta giornata sarà Scozia-Australia, in programma domenica 15 alle 16.10 su Sky Sport Arena. Il grande rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Leggi anche
Nations Championship, XV azzurro per l'Argentina
La 5^ giornata del Nations Championship su Sky e NOW
Venerdì 13 novembre
- Alle 21.10: FRANCIA-SUDAFRICA, Sky Sport Arena. Telecronaca Moreno Molla; commento Alessandro Moscardi
Sabato 14 novembre
- Alle 12: studio prepartita – con Diego Dominguez e Andrea De Rossi, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Alle 12.40: ITALIA-ARGENTINA, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena. Telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Andrea De Rossi. Inviato Moreno Molla
- Alle 14.40: studio postpartita – con Diego Dominguez e Andrea De Rossi, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Alle 15.10: GALLES-NUOVA ZELANDA, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca Paolo Malpezzi; commento Pippo Frati
- Alle 17.40: INGHILTERRA-GIAPPONE, Sky Sport Arena. Telecronaca Paolo Malpezzi; commento Pippo Frati
- Alle 21.10: IRLANDA-FIJI, Sky Sport Arena. Telecronaca Moreno Molla; commento Maurizio Vancini
Domenica 15 novembre
- Alle 16.10: SCOZIA-AUSTRALIA, Sky Sport Arena. Telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Federico Fusetti