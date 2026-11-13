Sabato Italia-Argentina live su Sky

Ad aprire il programma sarà Francia-Sudafrica, venerdì 13 novembre alle 21.10 su Sky Sport Arena. Sabato 14 riflettori puntati sull’Italia che ospiterà l’Argentina a Genova, alle 12.40 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena. Per l’occasione, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con studi on site condotti da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. La giornata proseguirà poi su Sky Sport Arena con altre tre sfide: alle 15.10 Galles-Nuova Zelanda (in diretta anche su Sky Sport Uno), alle 17.40 Inghilterra-Giappone e alle 21.10 Irlanda-Fiji. A chiudere la quinta giornata sarà Scozia-Australia, in programma domenica 15 alle 16.10 su Sky Sport Arena. Il grande rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.