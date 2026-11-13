Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Nations Championship, il 5^ turno su Sky. Sabato Italia-Argentina

guida tv

Appuntamento da venerdì 13 a domenica 15 novembre con il penultimo turno di qualificazione prima delle Finals di Twickenham. Cinque incontri del quinto turno, tra cui, sabato 14, Italia-Argentina a Genova: alle 12.40 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

ITALRUGBY, LE PAROLE DI QUESADA A SKY

ascolta articolo

Un nuovo appuntamento con il rugby su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre torna la Nations Championship con la quinta giornata del torneo, penultimo turno di qualificazione prima delle Finals di Twickenham.

Sabato Italia-Argentina live su Sky

Ad aprire il programma sarà Francia-Sudafrica, venerdì 13 novembre alle 21.10 su Sky Sport Arena. Sabato 14 riflettori puntati sull’Italia che ospiterà l’Argentina a Genova, alle 12.40 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena. Per l’occasione, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con studi on site condotti da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. La giornata proseguirà poi su Sky Sport Arena con altre tre sfide: alle 15.10 Galles-Nuova Zelanda (in diretta anche su Sky Sport Uno), alle 17.40 Inghilterra-Giappone e alle 21.10 Irlanda-Fiji. A chiudere la quinta giornata sarà Scozia-Australia, in programma domenica 15 alle 16.10 su Sky Sport Arena. Il grande rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Leggi anche

Nations Championship, XV azzurro per l'Argentina

La 5^ giornata del Nations Championship su Sky e NOW

Venerdì 13 novembre          

  • Alle 21.10: FRANCIA-SUDAFRICA, Sky Sport Arena. Telecronaca Moreno Molla; commento Alessandro Moscardi

Sabato 14 novembre          

  • Alle 12: studio prepartita – con Diego Dominguez e Andrea De Rossi, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
  • Alle 12.40: ITALIA-ARGENTINA, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena. Telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Andrea De Rossi. Inviato Moreno Molla
  • Alle 14.40: studio postpartita – con Diego Dominguez e Andrea De Rossi, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
  • Alle 15.10: GALLES-NUOVA ZELANDA, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca Paolo Malpezzi; commento Pippo Frati
  • Alle 17.40: INGHILTERRA-GIAPPONE, Sky Sport Arena. Telecronaca Paolo Malpezzi; commento Pippo Frati
  • Alle 21.10: IRLANDA-FIJI, Sky Sport Arena. Telecronaca Moreno Molla; commento Maurizio Vancini

Domenica 15 novembre       

  • Alle 16.10: SCOZIA-AUSTRALIA, Sky Sport Arena. Telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Federico Fusetti

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Rugby: Altre Notizie

Quesada a Sky: "Con Argentina partita difficile"

l'intervista

"Dire che sarà una partita come tutte le altre non sarebbe sincero". Per il Ct dell'Italia...

Nations Championship, XV azzurro per l'Argentina

Rugby

Quesada ha annunciato la formazione che sabato a Genova -dalle 12 live su Sky Sport Uno, Sky...

Nations Championship, Italia-Sudafrica 7-66

Rugby

Nella quarta giornata del Nations Championship di rugby l'Italia perde 7-66 contro il Sudafrica a...

La 4^ giornata del Nations Championship su Sky

guida tv

Da venerdì 6 a domenica 8 novembre sei i match della quarta giornata del Nations...

Nations Championship, XV Azzurro per il Sudafrica

italrugby

Gonzalo Quesada, ha annunciato la squadra che sabato affronterà a Torino il Sudafrica nel Nations...
VAI ALLA SEZIONE

RUGBY: ALTRE NEWS