Venerdì Irlanda-Argentina, sabato gli Azzurri sfidano il Sudafrica

Ad aprire il programma sarà Irlanda-Argentina, venerdì 6 novembre alle 21.10 su Sky Sport Arena. Sabato 7 riflettori puntati sull’Italia che ospiterà il Sudafrica, alle 12.40 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. Per l’occasione ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con studi on site condotti da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. La giornata proseguirà poi su Sky Sport Arena con altre tre sfide: alle 15.10 Scozia-Nuova Zelanda, alle 17.40 Galles-Giappone e alle 21.10 Francia-Fuji. A chiudere la quarta giornata sarà Inghilterra-Australia, in programma domenica 8 alle 16.10 su Sky Sport Arena. Il rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, su skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.