Nations Championship, la 4^ giornata su Sky. Sabato c'è Italia-Sudafrica a Torinoguida tv
Da venerdì 6 a domenica 8 novembre sei i match della quarta giornata del Nations Championship. Sabato 7, a Torino, l'Italia ospita il Sudafrica: appuntamento alle 12.40 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW
Un nuovo appuntamento con il rugby su Sky e in streaming su NOW, con il ritorno del Nations Championship. Dopo la finestra estiva, da venerdì 6 a domenica 8 novembre spazio alla quarta giornata del torneo, il primo dei tre turni conclusivi delle qualificazioni che precedono le Finals di Twickenham.
Venerdì Irlanda-Argentina, sabato gli Azzurri sfidano il Sudafrica
Ad aprire il programma sarà Irlanda-Argentina, venerdì 6 novembre alle 21.10 su Sky Sport Arena. Sabato 7 riflettori puntati sull’Italia che ospiterà il Sudafrica, alle 12.40 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. Per l’occasione ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con studi on site condotti da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. La giornata proseguirà poi su Sky Sport Arena con altre tre sfide: alle 15.10 Scozia-Nuova Zelanda, alle 17.40 Galles-Giappone e alle 21.10 Francia-Fuji. A chiudere la quarta giornata sarà Inghilterra-Australia, in programma domenica 8 alle 16.10 su Sky Sport Arena. Il rugby è protagonista anche su Sky Sport 24, su skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Approfondimento
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Programmazione 4^giornata Nations Championship su Sky e NOW
Venerdì 6 novembre
- Alle 21.10: IRLANDA-ARGENTINA su Sky Sport Arena. Telecronaca Moreno Molla; commento Pippo Frati
Sabato 7 novembre
- Alle 12: Studio prepartita con Diego Dominguez e Andrea De Rossi su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Alle 12.40: ITALIA-SUDAFRICA su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e TV8. Telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Federico Fusetti. Inviato Moreno Molla
- Alle 14.40: Studio postpartita con Diego Dominguez e Andrea De Rossi su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- Alle 15.10: SCOZIA-NUOVA ZELANDA su Sky Sport Arena. Telecronaca Paolo Malpezzi; commento Pippo Frati
- Alle 17.40: GALLES-GIAPPONE su Sky Sport Arena. Telecronaca Nicola Roggero; commento Pippo Frati
- Alle 21.10: FRANCIA-FIJI su Sky Sport Arena. Telecronaca Moreno Molla; commento Andrea De Rossi
Domenica 8 novembre
- Alle 16.10: INGHILTERRA-AUSTRALIA su Sky Sport Arena. Telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Diego Dominguez