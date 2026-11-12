Quesada ha annunciato la formazione che sabato a Genova -dalle 12 live su Sky Sport Uno, Sky Arena e NOW - affronterà l'Argentina nella 5^ giornata del Nations Championship. 5 i cambi nella formazione titolare rispetto a quella sconfitta dal Sudafrica. Allan prende il posto di Mirko Belloni, Varney torna a mediano di mischia. In terza linea spazio a Zuliani e Vintcent mentre in prima linea parte dal 1^ minuto Fischetti. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti, dove si rivedono Lucchesi, Riccioni, Garbisi e Mori

Gonzalo Quesada, Ct della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Argentina sabato 14 novembre alle 12.40 allo Stadio Marassi di Genova nel match valido per la quinta giornata del Nations Championship , seconda uscita degli Azzurri nelle Northern Emisphere Series. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW , con pre partita dalle ore 12.

Cinque i cambi rispetto alla partita contro il Sudafrica

Sono cinque i cambi nel XV iniziale rispetto alla prima partita stagionale giocata contro il Sudafrica a Torino. Nel triangolo allargato torna dal primo minuto Tommaso Allan con Ioane e Capuozzo all’ala. Confermata la coppia di centri formata da Odogwu e Marin, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Varney. Conferma per Lorenzo Cannone in terza linea con Zuliani e Vintcent schierati titolari. Ruzza e Niccolò Cannone in seconda linea, mentre in prima linea insieme a capitan Nicotera e Ferrari torna dal primo minuto Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina: Lucchesi, Hasa, Riccioni, Opoku, Ortombina, Locatelli, Alessandro Garbisi e Mori, quest’ultimo al rientro in lista gara a poco più di due anni dall’ultima presenza con la Nazionale. Arbitrerà la partita il georgiano Nika Amashukeli.