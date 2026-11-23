Final weekend Nations Championship, gli Azzurri convocati per il test contro le Fijiitalrugby
Prosegue la preparazione verso il final weekend del Nations Championship. Gli Azzurri affronteranno le Fiji a Twickenham venerdì 27 novembre alle 17.40, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il Ct Quesada ha aggiornato la lista dei convocati, anche alla luce della numerose assenze per infortunio, tra cui Domingo Miotti e Simone Ferrari, ko dopo il test di sabato
Ultima settimana di raduno del 2026 per la Nazionale Italiana Maschile che a Udine prosegue la preparazione verso il final weekend del Nations Championship. Gli Azzurri, in virtù del piazzamento al sesto posto nel girone dell’Emisfero Nord, affronteranno le Fiji – squadra arrivata al sesto posto nel Girone dell’Emisfero Sud – nel match che aprirà la lunga serie di finali in calendario a Twickenham venerdì 27, sabato 28 e domenica 30 novembre. La squadra guidata da Gonzalo Quesada scenderà in campo all’Allianz Stadium venerdì 27 novembre alle 17.40 italiane nel match valido per l’undicesimo posto del torneo, in diretta su Sky Sport Arena, e in streaming su NOW. Per il raduno in preparazione al match contro le Fiji lo staff della Nazionale ha convocato Andrea Zambonin e Louis Lynagh. Rientra nella lista anche Monemauri.
La lista aggiornata dei convocati
Piloni
Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 69 caps)
Muhamed HASA (Zebre Parma, 14 caps)
Ion NECULAI (Northampton Saints, 6 caps)
Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)
Marco RICCIONI (Perpignan, 41 caps)
Tallonatori
Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 13 caps)
Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 38 caps)
Giacomo NICOTERA (Stade Français, 44 caps)
Seconde Linee
Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 68 caps)
Mattia MIDENA (Benetton Rugby/Mogliano Veneto Rugby, esordiente)
Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 4 caps)
Federico RUZZA (Benetton Rugby, 77 caps)
Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps)
Terze Linee
Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 43 caps)
Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, 2 caps)
Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 5 caps)
Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 25 caps)
Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 46 caps)
Mediani di Mischia
Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 27 caps)
Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 28 caps)
Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 42 caps)
Mediani di apertura
Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 94 caps)
Paolo GARBISI (Perpignan, 59 caps)
Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)
Centri
Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 28 caps)
Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)
Federico MORI (Bayonne, 19 caps)
Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 13 caps)
Ali/Estremi
Mirko BELLONI (Zebre Parma, 4 caps)
Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 35 caps)
Monty IOANE (Lione, 52 caps)
Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 16 caps)
Federico ZANANDREA (Benetton Rugby, esordiente)
Atleta invitato
Davide SETTE (Rugby Experience L’Aquila/Accademia Nazionale Ivan Francescato)
Atleti non disponibili per infortunio
Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)
Juan Ignacio BREX (Toulon, 55 caps)
Simone FERRARI (Benetton Rugby, 75 caps)
Malik FAISSAL (Northampton Sains, 2 caps)
Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 17 caps)
Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)
Michele LAMARO (Benetton Rugby, 57 caps)
Giulio MARINI (Benetton Rugby, 2 caps)
Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps)
Domingo MIOTTI (Montpellier, 1 cap)
Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)
Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)
David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)
Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 26 caps)
Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)
Il bollettino medico: le condizioni di Miotti e Ferrari
Lo staff medico della Nazionale italiana maschile ha condiviso il seguente bollettino medico al termine di Italia-Fiji, sesta giornata del Nations Championship e terza partita degli Azzurri nelle Northern Emisphere Series. Domingo Miotti, uscito al minuto 48, ha riportato un infortunio ai muscoli flessori della coscia sinistra.
Simone Ferrari, inizialmente inserito in lista gara per la partita contro le Fiji, ha riportato un infortunio all’arto superiore sinistro. Entrambi gli atleti svolgeranno gli esami strumentali nel raduno della Nazionale per poi fare rientro presso i propri club di appartenenza, rispettivamente Montpellier e Benetton Rugby, per proseguire il percorso riabilitativo che sarà seguito in sinergia con lo staff della Nazionale Maschile.