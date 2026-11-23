Prosegue la preparazione verso il final weekend del Nations Championship. Gli Azzurri affronteranno le Fiji a Twickenham venerdì 27 novembre alle 17.40, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il Ct Quesada ha aggiornato la lista dei convocati, anche alla luce della numerose assenze per infortunio, tra cui Domingo Miotti e Simone Ferrari, ko dopo il test di sabato

Ultima settimana di raduno del 2026 per la Nazionale Italiana Maschile che a Udine prosegue la preparazione verso il final weekend del Nations Championship. Gli Azzurri, in virtù del piazzamento al sesto posto nel girone dell’Emisfero Nord, affronteranno le Fiji – squadra arrivata al sesto posto nel Girone dell’Emisfero Sud – nel match che aprirà la lunga serie di finali in calendario a Twickenham venerdì 27, sabato 28 e domenica 30 novembre. La squadra guidata da Gonzalo Quesada scenderà in campo all’Allianz Stadium venerdì 27 novembre alle 17.40 italiane nel match valido per l’undicesimo posto del torneo, in diretta su Sky Sport Arena, e in streaming su NOW. Per il raduno in preparazione al match contro le Fiji lo staff della Nazionale ha convocato Andrea Zambonin e Louis Lynagh . Rientra nella lista anche Monemauri.

Il bollettino medico: le condizioni di Miotti e Ferrari

Lo staff medico della Nazionale italiana maschile ha condiviso il seguente bollettino medico al termine di Italia-Fiji, sesta giornata del Nations Championship e terza partita degli Azzurri nelle Northern Emisphere Series. Domingo Miotti, uscito al minuto 48, ha riportato un infortunio ai muscoli flessori della coscia sinistra.

Simone Ferrari, inizialmente inserito in lista gara per la partita contro le Fiji, ha riportato un infortunio all’arto superiore sinistro. Entrambi gli atleti svolgeranno gli esami strumentali nel raduno della Nazionale per poi fare rientro presso i propri club di appartenenza, rispettivamente Montpellier e Benetton Rugby, per proseguire il percorso riabilitativo che sarà seguito in sinergia con lo staff della Nazionale Maschile.