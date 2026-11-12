Quesada a Sky: "Con Argentina partita difficile"

"Dire che sarà una partita come tutte le altre non sarebbe sincero". Per il Ct dell'Italia la partita contro i Pumas ha un doppio risvolto. "Il mio legame con l'Argentina è molto forte, ma oggi il mio impegno è totalmente rivolto alla nazionale italiana"

"Credo che siano due squadre che arrivano da un weekend difficile, dopo alcune sconfitte. Sicuramente il livello di fiducia non è altissimo, ma quello di determinazione lo sarà. Penso quindi che entrambe le squadre potranno mostrare la loro vera identità. Mi aspetto battaglie molto importanti nelle fasi di conquista e nella zona del breakdown. Anche la disciplina sarà fondamentale. Ci saranno situazioni di attacco e di gioco aperto, ma anche tanti palloni sporchi, situazioni complicate in cui entrambe le squadre cercheranno di mettere pressione all'avversario. Credo che vincerà chi sarà più bravo a sfruttare le opportunità in quei momenti. A entrambe le squadre piace attaccare, entrambe hanno il gioco offensivo nel proprio DNA, ma non arrivano a questa partita con la massima fiducia e probabilmente nemmeno con le condizioni climatiche ideali per esprimere quel tipo di rugby. Due anni fa abbiamo concesso troppi punti in seguito a palloni persi, al di là dell'intossicazione alimentare che avevamo avuto prima della partita. Credo che questa sarà una delle chiavi dell'incontro. Sono molto contento della preparazione, ho totale fiducia in questo gruppo e voglio che riusciamo a esprimere in campo quello che abbiamo preparato. La settimana scorsa non avevamo lavorato male, ma abbiamo affrontato un Sudafrica praticamente ingiocabile, una squadra capace di segnare 30 o 40 punti a tutti. Questo, però, non ci impedisce di essere molto esigenti con noi stessi. Sappiamo di non aver mostrato la nostra vera identità. Abbiamo concesso troppi punti facili, siamo stati timidi e fragili in alcuni momenti. Abbiamo sentito la forza del Sudafrica, ma gli abbiamo anche fatto troppi regali. E questo non possiamo accettarlo. Per questo, soprattutto dal punto di vista della mentalità, mi aspetto un'Italia molto più solida rispetto a una settimana fa".

Domanda non facile. Per te che sei argentino e affronti l'Argentina, che partita sarà?

"Dire che è una partita come tutte le altre non sarebbe sincero. Non ho problemi ad ammetterlo: sono argentino, sono nato e cresciuto in Argentina e ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia carriera nel rugby con la maglia dei Pumas e con quella del mio club. Il mio legame con l'Argentina è molto forte, questa è la realtà e nessuno può cambiarla. Ma oggi il mio impegno è totalmente rivolto alla nazionale italiana, a questo gruppo di giocatori e a questo staff. Penso soltanto a fare il meglio possibile insieme a loro. Il mio coinvolgimento, la mia determinazione e il mio impegno nei confronti della squadra sono totali. Per me è un privilegio allenare la nazionale italiana. È una responsabilità bellissima e grandissima che mi ha affidato la Federazione Italiana Rugby. Sono felice di essere qui, di allenare questi ragazzi e di avere al mio fianco uno staff incredibile, sia per professionalità e carattere sia dal punto di vista umano. Tutto questo è reale, ma non è una partita facile per me. Non mi lamenterei se non dovessimo mai giocare contro l'Argentina. Preferirei affrontare tutte le altre nazionali piuttosto che questa. Ma affronto la partita con lo stesso impegno di sempre. Voglio che la nostra squadra faccia una grande prestazione e, se riuscissimo anche a vincere, sarei felicissimo. So però che affrontiamo una grande squadra, che arriva a questa partita con un bisogno enorme di vincere. Anche loro non possono permettersi di perdere. In questo momento l'Argentina sente di non poter perdere contro l'Italia. Se saremo pronti ad affrontare una partita con questo livello di pressione, allora potrà essere una bella giornata per l'Italia".

L'ultima volta che l'Italia ha battuto l'Argentina in casa era il 1998. Ti ricordi chi giocava con il numero 10 in quell'Argentina?

"Sì, ero io! Spero di essere anche questa volta dalla parte giusta. Nel 1998 ero in campo a Piacenza, quando l'Argentina perse contro l'Italia. Ero anche nello staff della Francia nel 2011, quando perdemmo contro gli azzurri al Flaminio. Per fortuna, da tre anni sono dalla parte dell'Italia e spero con tutto il cuore di essere ancora dalla parte della vittoria italiana".