Dan Marino e la marcia dei 20 mila

Più di tante partite in giro per il mondo. La combinazione di una leggenda dello sport americano e una causa sociale importante hanno portato allo stadio dei Dolphins quasi 20.000 persone. Per l’ottava edizione del Walkabout Autism. Una marcia simbolica di meno di 500 metri per famiglie per raccogliere fondi ed essere tutti uniti contro un problema che colpisce da piccoli. La marcia l’ha guidatata e organizzata Dan Marino uno dei più grandi giocatori della storia del Football Americano e ancora oggi, nonostante negli anni ci siano stati i vari Wade, Stanton, Le Bron e Pavel Bure, il simbolo dello sport della città Miami.