Football, Tyreek Hill esulta mimando le manette dopo il fermo

Il giocatore dei Miami Dolphins è stato messo in stato di fermo prima della partita contro i Jacksonville Jaguars. Dopo essere stato rilasciato, ha esultato mimando le manette. "Non so cosa mi sarebbe successo se non fossi stato Tyreek Hill", ha dichiarato al termine del match

La polizia della Florida ha messo in stato di fermo per qualche ora la stella dei Miami Dolphins , Tyreek Hill , prima della partita della sua squadra contro i Jacksonville Jaguars di domenica 8 settembre. Il giocatore di football è stato fermato a bordo della sua auto a seguito di un incidente stradale vicino allo stadio e dopo essere stato rilasciato ha giocato la partita, vinta da Miami. Durante l'incontro, Hill ha esultato per un touchdown mettendosi le mani dietro la schiena come a simulare l’arresto .

Hill: "Sono stato ammanettato senza motivo"

Nella conferenza stampa dopo il match, Hill ha ammesso di essere stato fermato per eccesso di velocità ma ha voluto aggiungere che "non so cosa mi sarebbe successo se non fossi stato Tyreek Hill", riferendosi ai tanti episodi di violenza eccessiva della polizia contro la comunità nera. Il giocatore ha rivelato di essere stato "ammanettato" senza motivo. "Non ho mancato di rispetto agli agenti", ha aggiunto.